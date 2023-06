Parco gioco gratis: non è un sogno! Ecco come e dove è possibile

Ti piacerebbe accedere ad un parco gioco gratis? Non è un sogno, ora puoi farlo davvero: ecco dove.

Con l’arrivo della bella stagione, oltre a programmare le vacanze estive, si valuta anche di sfruttare il weekend nel migliore dei modi. In Italia, ci sono diversi modi per trascorrere qualche giorno lontano dalla routine e dallo stress quotidiano. Uno di questi è un parco gioco gratis: particolarmente indicato per giovani e famiglie.

In Italia, ci sono numerosi parchi gioco, di cui uno appartiene al gruppo Dolphin Discovery. Si tratta di un gruppo fondato nel 1994 che ha impostato le proprie attività basandole sul concetto di responsabilità sociale e coscienza ecologica. Non a caso questa società, che ha molti parchi gioco sparsi in tutto il mondo, è considerata uno dei migliori delfinari.

Scopriamo il parco del gruppo Dolphin Discovery presente in Italia: una grande occasione di divertimento da non lasciarsi sfuggire.

Parco gioco gratis: Zoomarine è la struttura che fa al caso tuo

Zoomarine è un parco gioco situato a Torvaianica, del Comune di Pomezia. La struttura si sviluppa su quattro ettari riuscendo ad unire perfettamente l’esigenza di intrattenimento, con importanti offerte educative.

All’interno del parco ci sono oltre 400 specie di animali tra cui delfini, foche e leoni marini, ma anche testuggini, lemuri e uccelli tropicali. Insomma, il visitatore sarà accolto da una varietà faunistica unica tanto che, nel 2009, il parco è stato premiato con il riconoscimento di Giardino Zoologico.

All’interno del parco sono presenti giostre e diverse attrazioni per completare l’offerta. I visitatori potranno trovare anche un parco acquatico composto da piscine e acquapark e una zona relax con punti di ristoro.

Durante la stagione primaverile, estiva e autunnale sono previsti numerosi eventi, che rappresentano un ulteriore intrattenimento.

Ad esempio, dal 6 maggio al 3 settembre, a Zoomarine, c’è l’Accademia internazionale di Teatro di Roma. L’esperienza è inclusa nel biglietto di ingresso.

Dal 12 giugno al primo settembre, per gli abitanti della zona è possibile accedere al centro estivo Zoomarine, aperto dalle ore 8:00 alle ore 17:30.

Dal 24 giugno al 25 giugno c’è il progetto “A prova di Zampa” con la scuola italiana cani salvataggio. Si tratta di un’ottima occasione per conoscere da vicino questo incredibili eroi che, in tante occasioni, salvano vite umane.

L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 99 cm di altezza, mentre gli adulti pagano il biglietto intero di €34, fermo restando che è previsto il ridotto a 28 euro per i bambini alti da 100 a 130 cm.