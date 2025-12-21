Panettone vs. Pandoro: qual è il dolce natalizio più calorico? Tutti sbagliano la risposta

Devi perdere qualche chilo e non vorresti compromettere troppo la dieta a Natale? Vediamo qual è il dolce natalizio meno calorico da portare in tavola.

Stare a dieta a Natale è praticamente impossibile tra cenoni e pranzi con amici e parenti. Si può, tuttavia, cercare di salvare il salvabile e non prendere peso o, comunque, non prendere 3 kg nel giro di due settimane. Il Natale è la festa della famiglia: non la festa in cui mangiare come se non ci fosse un domani, ricordiamolo sempre.

Dunque va benissimo concedersi ogni delizia e prelibatezza ma senza esagerare con le porzioni. E per quanto riguarda i dolci? Rinunciare al panettone o al pandoro sarebbe assurdo: si tratta dei dolci tipici di questo periodo e, dunque, via libera ad una fetta senza pensieri e senza sensi di colpa. Ma quale prediligere se si vuole stare un po’ attenti alla linea?

I due dolci natalizi per eccellenza sono abbastanza simili nell’impasto ma cambiano le percentuali di grassi ed è proprio questa differenza che determina anche un diverso apporto calorico. Fatto sta che uno dei due ha più calorie dell’altro. Qual è il dolce più calorico? Non lo immagini: tutti sbagliano la risposta.

E’ questo il dolce di Natale più calorico

Ogni anno l’eterno dilemma: panettone o pandoro? E’ sicuramente una questione di gusti ma non solo: chi è a dieta deve anche stare un po’ attento alle calorie. Tra i due quale sarà il dolce natalizio meno calorico? Tutti sbagliano la risposta.

Come anticipato nel paragrafo sopra, a Natale stare a dieta non avrebbe proprio senso e ci rovinerebbe parte della gioia di questa festa. Tuttavia non c’è nemmeno motivo per abbuffarsi e prendere due porzioni di ogni cosa. La regola d’oro – per tutti ma, soprattutto, per chi è a dieta – è godersi il cibo ma senza eccedere e concentrarsi sul piacere di stare con amici e familiari. Via libera ad une buona fetta di pandoro o panettone senza sensi di colpa, dunque.

Quale privilegiare se si vuole stare un po’ attenti alle calorie? Tutti sbagliano la risposta. Infatti, siccome il panettone contiene anche uvetta e canditi, si dà per scontato che abbia più calorie rispetto al pandoro. Invece non è assolutamente così. Il pandoro contiene meno ingredienti ma contiene più burro e, dunque, alla fine, ha un quantitativo calorico più elevato del “cuginetto milanese”.

Infatti, per 100 grammi, il panettone – quello classico senza farciture particolari – apporta in media 350 calorie e ha circa 12 gr di grassi; il pandoro, invece, sempre per 100 grammi può arrivare fino a 410 calorie e 20 grammi di grassi. Pertanto se l’obiettivo è tagliare le calorie allora meglio puntare sul panettone classico senza farciture, purché, naturalmente, ci si limiti ad una sola fetta.