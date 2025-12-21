Proposta shock: dal 2026 pignoramenti sul conto se i vicini non pagano le spese condominiali

In queste ore in Parlamento si sta discutendo una proposta che, qualora dovesse passare, consentirebbe i pignoramenti sui conti correnti anche di chi non ha debiti. Vediamo tutto nei dettagli.

La Manovra di Bilancio 2026 è prossima all’approvazione definitiva ma, fino ad allora, tutto è ancora possibile. Fino al 31 dicembre, insomma, può ancora succedere tutto e il contrario di tutto e non solo per quel che riguarda le pensioni, principale terreno di confronto ma anche di scontro.

Continuano ad arrivare proposte da più parti e ce ne è una che sta facendo preoccupare in quanto, qualora venisse approvata, molti contribuenti dovrebbero iniziare a tremare. La proposta in questione arriva dalla deputata di Fratelli d’Italia Elisabetta Gardini. Gardini, insieme ad altri deputati, ha presentato una proposta relativa ai condomini.

Si sta parlando da giorni della spinosa questione di far pagare ai condomini virtuosi le spese dei vicini di casa morosi. Ma Gardini è prima firmataria di una proposta di Legge che va ancora oltre: persone in regola con i pagamenti potrebbero addirittura vedersi pignorare il conto corrente senza alcuna responsabilità.

Pignoramenti sui conti dei condomini virtuosi: la proposta fa tremare

Mancano 10 giorni alla fine di questo 2025 che è stato in salita sotto tanti aspetti e, in questi 10 giorni, potrebbe ancora accadere di tutto in Parlamento. Nelle ultime ore la deputata Elisabetta Gardini ha presentato una proposta che non ha riscontrato successo nemmeno all’interno del suo stesso partito.

Potrebbe mettersi davvero molto male per coloro che vino all’interno di un condominio. Da giorni si parla della proposta di far pagare anche ai condomini virtuosi le spese di coloro che, invece, fanno i “furbetti” e non pagano quanto dovrebbero. Una misura che, dal punto di vista del Governo, andrebbe a tutelare i fornitori i quali, diversamente, perderebbero un mucchio di soldi.

La deputata di Fratelli d’Italia Elisabetta Gardini, però, ha deciso di spingersi oltre e ha presentato una proposta che non ha trovato l’approvazione nemmeno di altri membri del suo medesimo partito. Nel testo della proposta di Legge 2692, all’articolo 7, si legge che i creditori possono agire sul conto corrente condominiale e, qualora non fosse sufficiente a coprire tutta la somma, allora potranno rifarsi anche sui beni dei condomini morosi. Ma non solo, la parte peggiore deve ancora venire: “Per il residuo debito i creditori possono agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti”.

In parole povere anche i condomini in regola con i pagamenti possono trovarsi con il conto pignorato per colpa dei vicini di casa che non pagano. Naturalmente per il momento si tratta solo di una proposta di Legge che non si sa se verrà approvata. Di sicuro, se venisse approvata, si metterebbe male per molti di noi che viviamo all’interno di condomini.