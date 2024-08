Ortensie a fine agosto: le azioni fondamentali da compiere

Nel nostro giardino ci sono delle ortensie meravigliose, ma sta arrivando la fine di agosto ed è fondamentale compiere alcune azioni precise. Ecco di cosa si tratta.

Ci sono moltissime persone che amano circondarsi di fiori e di piante e se siete tra questi vi verrà molto utile la lettura di questo articolo. Ci occuperemo delle ortensie, piante meravigliose e colorate che devono sopportare ancora il caldo del pieno dell’estate, ma che cosa fare con le ortensie a fine agosto? Proveremo a darvi dei piccoli consigli e delle indicazioni per farle prosperare e per prepararle anche alla fine dell’estate e al cambio di stagione.

Ortensie a fine agosto: che cosa fare

Le ortensie sono piante arbustive da giardino e sono tra le più versatili in assoluto. Ci sono molte varietà che offrono dimensioni e colori diversi. Tuttavia, è fondamentale prendersene cura costantemente, soprattutto in estate con il grande caldo. Quando, invece, la bella stagione sta per andare verso la sua fine, allora sono necessarie delle azioni specifiche. Una di queste è la potatura. Attenzione, alla fine dell’estate solamente le ortensie a foglia larga sono da potare. Mentre quelle a pannocchia possono aspettare l’inizio della prossima primavera. Naturalmente, bisogna tenere sempre sotto controllo le piante e rimuovere sempre le parti secche.

Irrigazione e concimazione

Verso la fine dell’estate bisogna mantenere un’innaffiatura abbondante, tuttavia, attenzione ai temporali. L’acqua piovana è sufficiente al fabbisogno delle piante di questo genere, quindi, bisogna valutare: o acqua piovana oppure acqua data da noi. Il segreto è sentire il terreno con le dita e mantenerlo sempre leggermente umido.

Per quanto riguarda la concimazione, invece, la fine dell’estate è ottima per un buon fertilizzante. La fine delle alte temperature potrebbe arrivare a fine agosto, oppure un po’ più avanti. Sta a voi capire quando è il momento di intervenire. Andrà bene un fertilizzante liquido oppure uno granulare a lenta cessione. Meglio, in questo caso, seguire le istruzioni di un esperto o delle istruzioni riportate sulla confezione del prodotto.

Osservando queste accortezze a fine agosto è possibile mantenere le ortensie in perfetta salute. Quindi, ricordatevi sempre di loro e sapranno ripagarvi con la loro inconfondibile bellezza.