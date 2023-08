Oroscopo dei rapporti amorosi: i segni più incompatibili tra loro, evitate di frequentarvi

Se la vostra relazione non sta funzionando la colpa potrebbe essere del tuo segno zodiacale. Andiamo a scoprire insieme quali sono i segni più incompatibili tra di loro.

Spesso non riesci a far durare molto una relazione ed avete la sensazione di non essere compatibili l’uno con l’altro. Forse quello a cui non hai pensato è che la colpa è da attribuire ai vostri segni zodiacali. Infatti, ce ne sono alcuni che insieme non possono proprio stare. Vuoi scoprire insieme a noi quali sono?

La luna e le stelle possono influenzare il nostro modo di essere: per questo motivo alcuni di loro non vanno d’accordo praticamente su nulla. Ogni segno ha le sue caratteristiche, insomma ha i suoi pregi e i suoi difetti. Questi alcune volte risultano essere incompatibili soprattutto con alcuni segni. Insomma, quando incontrate qualcuno cercate per prima cosa di capire di che segno è: solo in questo modo potrai sapere in partenza se la storia d’amore è destinata a durare oppure no.

Ora non rimane che scoprire quali sono le coppie dei segni che proprio non riescono a portare avanti una relazione. Vuoi scoprire se per caso c’è anche la vostra di combinazione?

Ecco quali sono i segni zodiacali incompatibili tra di loro

Al primo posto troviamo i segni dei Gemelli e della Vergine: questa combinazione non porta da nessuna parte. Il primo è molto social e divertente. Ha una parlantina che riesce a conquistare proprio tutti, ha sempre la testa tra le nuvole e si lascia cadere addosso tutto quanto. E queste caratteristiche non combaciano con il segno della Vergine, che in effetti è il suo opposto. Questo segno prima di fare le cose ci deve sempre pensare sopra, non le fa mai a caso. Ed è sicuramente molto più organizzato rispetto ad un Gemelli.

Al secondo posto troviamo invece la combinazione tra Bilancia e Cancro: il primo segno è molto romantico. Ha bisogno di stare con una persona che mantiene le sue promesse. Ma al tempo stesso non riesce a stare con una persona che è troppo gelosa e possessiva. Il Cancro, sotto molto aspetti, è così: anche se dà molta libertà, deve controllare tutto quanto! Non siete proprio fatti l’uno per l’altro!

Al terzo posto, infine, troviamo i segni dello Scorpione e del Leone: lo Scorpione è molto passionale sotto le lenzuola e si apre solo con poche persone, da lui selezionate attentamente. Il Leone, invece, in una relazione, è del tutto diverso: deve parlare tanto e deve coinvolgere il proprio partner in tutto quello che fa. Non andrete molto lontano…