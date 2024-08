Ondate di caldo anomale: come proteggere le nostre piante

Non è un mistero che ultimamente ci siano delle ondate di caldo anomale e che il clima stia cambiando, ma come possiamo proteggere le nostre piante in giardino? Vediamo qualche utile consiglio.

Le piante sul nostro pianeta sono tantissime e sono molto diverse tra di loro. Ce ne sono davvero di tutti i tipi, alcune preferiscono un clima umido, altre un clima secco. Alcune preferiscono la luce del sole, altre stare all’ombra. Inoltre, prendersi cura di loro è un impegno costante perché hanno delle esigenze specifiche. In questo articolo vedremo, però, come proteggere le nostre piante dalle ondate di caldo anomale che si stanno verificando in queste settimane. È molto importante fare attenzione ad una serie di aspetti per mantenerle in salute e non rischiare di perderle.

Ondate di caldo anomale: cosa fare per le piante

Noi soffriamo molto il caldo degli ultimi anni, con picchi che vanno oltre la norma. Per le piante è la stessa cosa. Troppo sole troppo a lungo, troppo caldo e umidità possono essere letali. Dunque, un primo consiglio generale è quello di non esporre le piante alla luce diretta del sole nelle ore centrali della giornata, ma in quelle del mattino e della sera.

Poi, mai lasciare il terriccio secco. Questo è un male per la salute della pianta. Il terriccio deve essere sempre leggermente umido. Le irrigazioni, quindi, devono essere costanti, magari controllando prima lo stato del terriccio con le dita. Inoltre, devono essere dosate anche in base alla pioggia.

Pacciame e fertilizzante

Oltre a questo, sarebbe utile pacciamare. Si deve creare uno strato di paglia, corteccia e simili per proteggere il terreno e, di conseguenza, anche le radici dal gran caldo e dal sole diretto. In questo modo si mantiene meglio l’umidità e il terreno si secca più lentamente. Inoltre, ricordatevi di concimare con potassio, azoto e fosforo. Sono tre elementi essenziali per far sopravvivere la pianta. Ci sono dei fertilizzanti appositi, oppure potete optare per ingredienti naturali come i gusci di uova, i fondi del caffè e le bucce di banana.

L’importante è fare queste azioni in modo tale da offrire sostentamento e protezione alle piante. Supereranno le ondate di caldo dell’estate senza troppi problemi.