Nonnina di 107 anni dice grazie ai nipoti e diventa milionaria: merito dei buoni postali

Una donna di 107 anni si è ritrovata milionaria, lo hanno scoperto i nipoti per lei.

Un’anziana donna è diventata milionaria all’improvviso grazie all’intuito dei suoi nipoti. Già solo il fatto che è arrivata a 107 anni in salute è sicuramente qualcosa di incredibile, ma ritrovarsi anche milionaria è un miracolo. Sembra una cosa surreale, ma è accaduto veramente.

Tutti quanti vorremmo diventare ricchi, ma di certo preferiremmo diventarlo da giovani in modo da poterci godere il patrimonio spendendolo in vacanze e tanto altro. Essere milionari a 107 anni ha tutto un altro sapore e forse è una buona notizia più per i nipoti e figli. Non si tratta di una vincita al Superenalotto o al Gratta e Vinci.

La nonnina di 107 diventata milionaria

Una donna di 107 anni è diventata milionaria, abita in una cittadina in provincia di Benevento e ha vissuto una vita avventurosa. Oggi però sta vivendo un’altra avventura, quella di essere una milionaria. Ma al contrario di quanto si possa pensare, questo risultato non lo ha ottenuto vincendo al Superenalotto o con il Gratta e Vinci ma con i Buoni Fruttiferi Postali. Si tratta di un investimento molto amato dagli italiani sopratutto negli anni ’80 quando circolava molto denaro.

La donna aveva comprato i Buoni Fruttiferi Postali nel 1986, ne aveva acquistati per 80 milioni di lire, una cifra che non era alla portata di tutti neanche in quegli anni. A scoprire questa fortuna sono stati i nipoti della donna, che hanno ritrovato le cedole dei Buoni Fruttiferi e hanno capito di cosa si trattasse.

In base ai calcoli di Poste Italiane, quei buoni oggi hanno un valore di 400 mila euro. Ma forse la nonnina ne otterrà il doppio, perché la pratica è stata esaminata anche dall’Associazione Giustitalia che ha stimato un altro valore da riscuotere di 815.750,00 euro.

In entrambi i casi comunque si tratta di una grande fortuna che può cambiare la vita della nonnina e dei suoi nipoti. I buoni postali sono un ottimo investimento e nel corso del tempo Poste Italiane ha ampliato di molto l’offerta di prodotti d’investimento per poter soddisfare differenti esigenze.

Indubbiamente questa notizia ci dà anche speranza perché nonostante le cattive notizie a cui siamo abituati ogni giorno, a volte succedono anche cose molto positive che ci ridà fiducia. Certo è vero che si sentono ogni tanto anche vincite molto importanti effettuate con il Gratta e Vinci il Superenalotto, ma questa è diversa.