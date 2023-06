Non ti ama più? Forse sono questi i motivi per cui finisce una relazione

Quando una relazione finisce, si cerca sempre di capire cosa non ha funzionato. Ecco alcuni dei motivi più frequenti

Quando due persone si innamorano, soprattutto i primi tempi, si avverte una sensazione magica, che annebbia i sensi e che è molto, molto forte.

È un sentimento a cui ci sembra di non riuscire a resistere, qualcosa che ci spinge verso l’altra persona, desiderando di passare più tempo possibile insieme. Ci sembra che sarà per sempre, e poi, magari, un bel giorno, qualcosa cambia e la magia si spegne, decretando inesorabilmente, la fine di quella relazione.

L’illusione che una storia possa durare per tutta la vita, è un qualcosa che ci accompagna fin da piccoli, abituati a sognare il grande amore che non finisce mai, proprio come nelle favole. Ma la realtà è diversa e si sa, ci sono amori che durano per sempre e altri, invece, che ci accompagnano per un periodo più o meno lungo, per poi svanire sotto le onde della prima tempesta.

Scopriamo dunque, insieme, i motivi per cui una relazione giunge al capolinea.

Se non ti ama più, i motivi potrebbero essere questi

L’amore scatta da un momento all’altro, può esserci quello che tutti chiamano “il momento”. Quell’attimo, nello specifico, in cui nasce una magia tra due persone, la cui durata non è prevedibile. Potrebbe essere un per sempre, o potrebbe consumarsi nel tempo.

Quando la magia si consuma, ci chiediamo sempre che cosa sia accaduto e molto spesso, attaccati all’idea di quello che è stato, non siamo neanche in grado di riconoscere cosa stia succedendo.

Tra i segnali che indicano che un amore è giunto o sta giungendo al punto di non ritorno, c’è un calo dell’attrazione. Non è solo una questione fisica, ma anche mentale. Vedersi non è più emozionante, e anche il sentimento è diverso nei momenti più intimi.

Ma in realtà noi esseri umani evolviamo costantemente, per cui è normale che ci siano dei cambiamenti nella relazione. Quando un amore è vero, è un po’ come evolvere insieme, sapere che comunque la stima, l’amore di base, la fedeltà, i valori restano perché lo si vuole, e lo si sente che con quella persona si desidera condividere tutto.

Se invece inizia un atteggiamento repellente e cala la voglia di stare insieme, allora, non era amore. Può anche accadere che ci si cominci ad annoiare in compagnia dell’altra persona, si inizi a dare tutto per scontato, ed è qui che, se si vuole tenere in piedi il rapporto, è importante dare una bella scossa alla relazione rimettendosi in gioco. Oppure, lasciarsi.

Quando l’amore è vicino alla fine, non si sopportano più i difetti dell’altro, che tutto d’un tratto diventano giganti. Oppure, capita di criticare molto più frequentemente il partner, per qualunque cosa. Va scemando anche il dialogo, che certe volte si riduce quasi a zero, e la comunicazione è fondamentale in una coppia. Se non si parla, se non ci si apre o ci si confronta, forse sarebbe ora di cambiare strada.