Non solo in cucina, ecco perchè l’olio di oliva è un vero tesoro. Lo sapevi?

L’olio di oliva è un ingrediente fondamentale nella dieta mediterranea, noto per i suoi benefici nutrizionali e per la sua versatilità in cucina e oltre. Ricco di nutrienti essenziali, l’olio di oliva non solo arricchisce i nostri piatti, ma offre anche numerosi usi alternativi che spaziano dalla cura della persona alla manutenzione domestica. In questo articolo, esploreremo i valori nutrizionali dell’olio di oliva, i criteri per definirlo extravergine, e diversi modi per utilizzarlo, inclusi i metodi per rimuovere le macchie d’olio e il riutilizzo dell’olio rancido.

Valori nutrizionali e qualità

L’olio di oliva è apprezzato per il suo contenuto di grassi monoinsaturi, in particolare l’acido oleico, che contribuisce a ridurre il colesterolo LDL (“cattivo”) e ad aumentare il colesterolo HDL (“buono”). È anche una fonte significativa di vitamina E, un potente antiossidante che protegge le cellule dai danni ossidativi. Inoltre, contiene polifenoli, composti bioattivi che hanno effetti antinfiammatori e possono ridurre il rischio di malattie croniche.

L’olio di oliva può essere classificato come extravergine se rispetta determinati parametri chimici e sensoriali. Deve avere un’acidità libera, espressa in acido oleico, non superiore allo 0,8% e deve passare un test organolettico condotto da esperti. L’olio extravergine di oliva è il risultato di una spremitura meccanica a freddo delle olive, senza l’uso di solventi chimici, e conserva intatte le sue proprietà nutrizionali e organolettiche.

Rimedi casalinghi per le macchie di olio

Le macchie possono essere difficili da rimuovere, ma esistono rimedi casalinghi efficaci tramandati dalle nostre nonne. Uno dei metodi più semplici consiste nell’uso del bicarbonato di sodio o del talco. Basta cospargere la polvere sulla macchia, lasciarla agire per qualche minuto per assorbire l’olio, e poi spazzolarla via. Successivamente, è possibile lavare il tessuto con acqua calda e detersivo per completare la rimozione della macchia.

Riutilizzo dell’olio rancido

L’olio di oliva rancido, che non è più adatto per il consumo alimentare, non deve essere gettato via. Può essere riutilizzato in vari modi ingegnosi. Ad esempio, può essere impiegato come lubrificante per serrature e cerniere, oppure per creare candele fatte in casa. È anche efficace come trattamento per il legno, proteggendo e nutrendo superfici in legno grezzo. Inoltre, può essere utilizzato per creare saponi artigianali, sfruttando le sue proprietà emollienti.

Smaltimento dell’usato

Smaltire correttamente l’olio di oliva usato è importante per evitare danni ambientali. L’olio esausto, soprattutto se utilizzato per friggere, non deve essere versato negli scarichi domestici, poiché può causare ostruzioni e inquinare le acque. È consigliabile raccoglierlo in un contenitore e portarlo nei centri di raccolta appositi, dove verrà trattato e riciclato in modo adeguato.

Usare l’olio di oliva per la cura della persona e degli oggetti

L’olio di oliva non è solo un ingrediente prezioso in cucina, ma può anche essere utilizzato per la cura della pelle e dei capelli. Può essere applicato sul viso come idratante naturale, grazie alle sue proprietà nutrienti ed emollienti. Inoltre, è ottimo per i capelli, soprattutto come maschera ristrutturante per punte secche e danneggiate. Ma l’uso dell’olio di oliva non finisce qui: può anche essere impiegato per lucidare scarpe in pelle, rendendole brillanti e morbide.

L’olio di oliva è un vero e proprio tesoro, non solo per i suoi benefici nutrizionali ma anche per la sua versatilità in vari ambiti della vita quotidiana. Conoscere i modi per sfruttare appieno le sue proprietà può contribuire a migliorare la nostra salute, facilitare le faccende domestiche e promuovere pratiche più sostenibili. Sia che lo utilizziamo in cucina, per la cura personale o per altri scopi creativi, l’olio di oliva si rivela sempre un alleato prezioso.

Lettura consigliata

Modello 730/2024: ecco come recuperare 1.200 euro di Bonus e quando invece la badante non lo riceve