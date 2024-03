MODUS: un’oasi del Cilento nel cuore di Milano

di Sara Esposito

MODUS è un ristorante cilentano nel cuore del capoluogo meneghino: uno spazio esclusivo ed elegante, dove la cucina segue i ritmi della natura.

Un viaggio attraverso il “modus” di Paolo De Simone alla scoperta della sua vision di fare cucina e di sentire e pensare il cibo, grazie alla ricerca delle materie prime migliori, per creare un equilibrio perfetto tra proteine e carboidrati, con quella sapienza antica che ha poi preso il nome di Dieta Mediterranea.

MODUS presenta una vasta offerta gastronomica che va dalle deliziose pizze di Paolo De Simone, alla cucina tradizionale dello Chef Gerardo, passando per i vini unici delle terre cilentane, fino ad arrivare ai cocktail del Bartender Antonio Rosato.

Il “modus” di MODUS

Ingredienti prelibati e amore per il Cilento, in cucina non viene usato altro. La passione di Paolo De Simone nasce dalle sue origini e lo stile prende ispirazione, forza e generosità dalla sua terra.

LE ORIGINI DELLO CHEF

Nato nel Cilento, in una terra dove la vita è scandita dai ritmi della natura. Lì trascorre il suo tempo tra orti e cucina, un tempo in cui affondano le radici del suo lavoro, un tempo che rivive ogni giorno nella sua cucina.

GLI INGREDIENTI

Gli ingredienti di De Simone seguono appunto il ritmo della natura, riscoprendo il valore della stagionalità e risvegliando i sapori autentici di una tradizione che si tramanda di generazione in generazione, restituendo l’equilibrio di uno stile di vita in cui il cibo si fa fonte di salute, benessere e longevità.

IL MODUS

La cucina dello Chef si ispira alla saggezza popolare cilentana, uno scrigno di sapori eccellenti che vengono uniti all’attenzione, alla ricerca e alla selezione delle materie prime della Dieta Mediterranea.

LE TRADIZIONI

Ogni piatto del menù è legato a tradizioni secolari intramontabili, a una vita dai ritmi lenti, a una comunità in cui le persone si prendono il tempo giusto per le cose e si ritrovano ancora per cucinare insieme e condividere il gusto del mangiar bene.

LA CUCINA CILENTANA

L’amore per la semplicità delle cose fatte bene, questa è la via maestra. Con i suoi piatti lo Chef di MODUS, padrone di casa d’eccezione, mira all’equilibrio tra i sapori, cercando l’armonia tra il gusto contemporaneo e la tradizione, esaltando la convivialità, vera essenza delle tavole cilentane.

Bontà semplici, ricette povere, tradizione contadina servite da un personale attento, cordiale ed affabile che saprà suggerirvi le specialità più vicine ai vostri gusti. Un menù unico che sorprende e appaga, in un’atmosfera elegante ma che allo stesso tempo sa di casa.



DULCIS IN FUNDO

Pochi e freschissimi ingredienti uniti in modo artigianale secondo le storiche ricette della tradizione creano deliziosi dessert: vere e proprie dolcezze del Cilento dal taste delicato e accattivante. Perché, quando il gusto ci riporta a casa, diventa un viaggio meraviglioso e non necessita di nient’altro, ma soltanto di assaporare il momento.

MODUS sito web ufficiale: https://landing.modusmilano.it/