Mandare una lettera al se stesso del futuro: esiste un modo per farlo, ecco come

Sai che è possibile mandare una lettera a te stesso nel futuro? Non è roba da film di fantascienza ma realtà. Ecco il modo per farlo

Chi non ha mai desiderato ricevere una propria lettera dal passato? Si sa che con gli anni la nostra mente è soggetta ad evoluzione continua ed è curioso poter leggere tra 10, 20 o addirittura 30 anni, come pensavamo e ragionavamo quando eravamo più giovani. Difficilmente riusciamo a ricordare noi stessi nel passato e abbiamo come l’impressione di aver vissuto diverse vite.

Chi ha la fortuna di poter leggere qualcosa di scritto, come vecchi temi scolastici, cartoline e lettere, si renderà conto come il tempo sia capace di cambiarci. Non solo siamo fisicamente più maturi, con le nostre rughe, i nostri capelli bianchi e altri segni del tempo, ma anche la nostra mente ci ha presentato il conto degli anni.

Non che sia una cosa negativa, anzi, siamo infatti molto più maturi e saggi. Spesso siamo curiosi di sapere come si rivolgerebbe quel “io bambino” all’adulto di domani e non è fantascientifico sapere che è possibile far viaggiare una lettera nel tempo, ma come?

Lettere spedite dal passato, non è fantascienza: ecco come si fa

Grazie alla tecnologia oggi è possibile fare tutto o quasi. Non esistono nemmeno limiti temporali ed è dunque possibile ricevere la posta dopo diversi mesi, addirittura anni. A parlare di questo particolare servizio sono gli influencer di ”TechDuo”, una coppia che attraverso Instagram informa gli utenti su argomenti di tecnologia. L’opportunità di ricevere email dal passato ha incuriosito i fan, che hanno ottenuto il link per accedere al servizio.

“Vuoi ricevere una mail dal te stesso del passato? – dicono i ragazzi del video -. Vai sul sito Futureme.org. Da questo sito tu potrai scrivere un’email, magari scrivendo i tuoi obiettivi nel futuro, quello che vuoi diventare e fartela inviare tra un anno, due anni e addirittura tre anni. Sperando che manterrai lo stesso indirizzo di posta elettronica ti arriverà questa email proprio nel momento in cui vorrai”.

Si tratta di un servizio gratuito e si pagano soltanto dei servizi aggiuntivi, con un costo modico di 2,70 euro. È possibile anche mandare email e riceverle perfino tra dieci anni. “Tra tre anni potrai fare un resoconto della tua vita e migliorarti”, aggiunge il ragazzo del video.