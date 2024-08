Le piante aromatiche che soffrono il caldo: come proteggerle

Ci sono alcune piante aromatiche che sono più sensibili di altre che soffrono il caldo e che hanno bisogno di protezione; ecco a quali fare particolare attenzione.

Avere a casa nel giardino o in un piccolo angolo del terrazzo alcune piante aromatiche è bellissimo. Non solo per il piacevole profumo, ma anche per la possibilità di avere le foglie sempre a portata di mano per insaporire i piatti o le tisane. Tuttavia, bisogna prendersi cura di loro nel modo giusto e con questa estate molto calda è giusto offrire loro protezione. Ecco le piante aromatiche che soffrono il caldo e che cosa fare per loro. Qui di seguito daremo qualche consiglio utile che andrà bene seguire da subito.

Le piante aromatiche che soffrono il caldo

La pianta aromatica per eccellenza è sicuramente il basilico. Non è facile prendersene cura e mantenerlo sempre in salute. Questa pianta ha bisogno di tanto sole e tanta acqua e basta non soddisfare queste condizioni per un po’ che subito si nota l’indebolimento. Tuttavia, anche le piante che amano il sole, potrebbero soffrire con temperature al di sopra della media stagionale. Insieme al basilico, anche l’origano potrebbe trovarsi in grandissima difficoltà. Insieme a loro anche la menta e la salvia. Ma vediamo che cosa fare per proteggerle.

Come proteggerle

Personalmente, sposto la pianta del basilico alla luce del sole indiretta nelle ore più calde del giorno, soprattutto quando ci sono settimane veramente calde e umide. Conviene fare la stessa cosa con la menta e con la salvia perché al di sopra dei 35 gradi iniziano a soffrire. Per l’origano, invece, basterà metterlo all’ombra nelle ore più calde.

Avere queste accortezze è assolutamente necessario perché sono piante che amano il sole, ma non troppo. Infatti, oltre i 30 gradi rischiano di indebolirsi e appassirsi. Inoltre, le foglie possono bruciarsi e bucarsi. Non vogliamo che accada, giusto? E allora iniziate da subito a fare attenzione e a spostare, eventualmente, anche voi, le vostre piante aromatiche.