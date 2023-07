Le nonne lo sapevano bene: altro che citronella, questa piantina (comunissima) allontana le zanzare

Con l’arrivo del caldo e l’allungarsi delle giornate, fanno la comparsa anche le zanzare. Con questo metodo te ne sbarazzi.

Durante la stagione estiva trascorrere del tempo all’aria aperta diventa una vera e propria lotta con le zanzare. Questi piccoli insetti succhia-sangue sono estremamente fastidiosi e procurano delle pruriginose bolle.

Per fortuna esistono numerosi rimedi naturali che permettono, non solo di allontanare le zanzare, ma anche di prevenire le punture. Altri rimedi naturali, invece, sono utili quando purtroppo non si è riusciti a sfuggire alla loro puntura.

Di fatto, in natura esistono delle piante che hanno delle caratteristiche particolari, che permettono di tenere alla larga le zanzare.

Al netto di questa grande opportunità offerta da madre natura per evitare di avere una colonia di zanzare è importante ricordare alcune semplici regole. In giardino, sul balcone o in terrazza si crea l’ambiente ideale per questi piccoli insetti fastidiosi.

Tuttavia, è possibile adottare delle accortezze per ridurne l’impatto. È importante evitare i ristagni d’acqua, come ad esempio lasciando dell’acqua nei sottovasi. Queste condizioni favoriscono la proliferazione delle zanzare che, al momento opportuno, potranno attaccarci.

Piante che allontanano le zanzare: sì alla citronella, ma ci sono piante più efficaci

Alcune piante hanno dei profumi particolari, che riescono ad allontanare le zanzare o comunque ad impedire che queste si avvicinano agli ambienti frequentati dall’uomo.

La maggior parte dei prodotti anti zanzare sono a base di citronella, spesso le aziende provano a riprodurre chimicamente il profumo di questa pianta dalle foglie verde chiaro e allungate. Dunque, la maggior parte delle persone pensa che la citronella sia la pianta anti zanzare per eccellenza. Ma, a quanto pare non è così.

La citronella ha delle ottime qualità, essa si presta più ad essere un ingrediente naturale dal quale è possibile ottenere moltissimi repellenti. Grazie al profumo intenso sprigionato delle sue foglie, le zanzare fanno fatica a trovare l’uomo. Per questo motivo molte candele o incensi anti zanzare vengono realizzate proprio riproducendo l’odore degli oli essenziali della citronella.

Insomma, la pianta in sé per sé fa ben poco contro le zanzare: è più adatta per la creazione di prodotti a base di citronella.

Una pianta più efficace è il basilico. A quanto pare questa particolare pianta aromatica ha un profumo delicato, che favorirebbe l’allontanamento delle zanzare. Senza dimenticare che questa splendida pianta si presta a numerose ricette.

Dunque, se proprio vuoi allontanare le zanzare dal tuo balcone munisciti di un bel vaso colmo di basilico.