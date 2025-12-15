Chi siamo

Disclaimer

Privacy Policy

Curiosità

Italiani, popolo di bevitori di caffè: qual è la migliore torrefazione secondo la classifica Gambero Rosso

Foto dell'autore

Veronica Elia

Gambero Rosso ha decretato qual è il miglior caffè e torrefazione italiano: chi ha conquistato l’ambito riconoscimento.

Che gli italiani amino il caffè non è certo una novità. Per noi non si tratta di una semplice bevanda, ma di un vero e proprio rituale, a cui è praticamente impossibile rinunciare. C’è chi preferisce berlo a casa, rigorosamente fatto con la moka o con la macchinetta a cialde o a capsule, e chi invece ama berlo al bar, scambiando quattro chiacchiere con amici e colleghi.

macchina caffè bar e logo Gambero Rosso

Italiani, popolo di bevitori di caffè: qual è la migliore torrefazione secondo la classifica Gambero Rosso (Lintellettualedissidente.it)

Ad ogni modo, a prescindere da quelle che sono le preferenze di ciascuno, c’è solo una regola che bisogna rispettare a tutti i costi: il caffè deve essere buono (e fatto bene). Se, quindi, ti stai chiedendo quale sia il miglior caffè italiano, non ti resta che scoprirlo consultando la guida 2026 di Gambero Rosso.

Migliore caffè italiano 2026: la guida ufficiale di Gambero Rosso

È stata presentata la guida Caffè e Torrefazioni d’Italia 2026 di Gambero Rosso, che svela al suo interno quali sono le eccellenze italiane in questo settore. Ad essere premiati non sono stati solo i grandi marchi, ma anche delle piccole realtà artigianali, dislocate su tutto il territorio nazionale. Per stilare la classifica si è tenuto conto del parere di assaggiatori professionisti, che hanno degustato ‘alla cieca’ migliaia di referenze provenienti da tutta Italia, suddivise nelle quattro modalità di preparazione più rappresentative del mercato (espresso, moka, filtro e monoporzionato).

tazzina caffè espresso
Migliore caffè italiano 2026: la guida ufficiale di Gambero Rosso (Lintellettualedissidente.it)

Una volta assaggiati i caffè, questi sono stati poi valutati con il sistema dei macini, ovvero: 1 macinino – qualità pienamente soddisfacente; 2 macinini – qualità di livello superiore; 3 macinini – eccellenza assoluta fra le quattro categorie (massima menzione). Gambero Rosso ha inoltre assegnato 15 Special Award Torrefazione. Nello specifico ha premiato:

  • Caffè Agust (Lombardia) – Torrefazione dell’anno;
  • Nespresso (Lombardia) – Torrefazione home dell’anno;
  • Cafezal Specialty Coffee Roasters (Lombardia) – Torrefazione specialty;
  • Kimbo (Campania) – Torrefazione Gourmet;
  • Ditta Artigianale (Toscana) – Torrefazione di eccellenza;
  • Caffè Putto (Piemonte) – Torrefazione artigiana;
  • Lavazza (Piemonte) – Torrefazione sostenibilità;
  • Julius Meinl (Veneto) – Torrefazione bio;
  • Essse Caffè (Emilia Romagna) – Torrefazione di tradizione;
  • Caffè Pascucci (Marche) – Torrefazione innovativa;
  • Caffè Iaquinta (Calabria) – Torrefazione rivelazione linea professionale;
  • Torrefazione caffè Bontadi (Trentino Alto Adige) – Torrefazione rivelazione linea home;
  • Bialetti (Lombardia) – Torrefazione caffè alternativo;
  • Caffè Morettino (Sicilia) – Torrefazione 100% Made in Italy;
  • Torrefazione Mokaflor (Toscana) – Torrefazione cultura nel mondo.

Ad ogni torrefazione Gambero Rosso ha voluto dunque riconoscere un merito specifico, al fine di valorizzare identità produttive, stili, visioni e contributi culturali di ogni caffè. Nella guida ufficiale è possibile trovare la scheda tecnica di ogni caffè.

La Promessa, anticipazioni da brividi: trovata in una pozza di sangue

Google News

Lintellettualedissidente.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Lintellettualedissidente.it non è una testata giornalistica, in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001

Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Chi siamo

Disclaimer

Privacy Policy

Gestione cookie