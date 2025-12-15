Italiani, popolo di bevitori di caffè: qual è la migliore torrefazione secondo la classifica Gambero Rosso

Gambero Rosso ha decretato qual è il miglior caffè e torrefazione italiano: chi ha conquistato l’ambito riconoscimento.

Che gli italiani amino il caffè non è certo una novità. Per noi non si tratta di una semplice bevanda, ma di un vero e proprio rituale, a cui è praticamente impossibile rinunciare. C’è chi preferisce berlo a casa, rigorosamente fatto con la moka o con la macchinetta a cialde o a capsule, e chi invece ama berlo al bar, scambiando quattro chiacchiere con amici e colleghi.

Ad ogni modo, a prescindere da quelle che sono le preferenze di ciascuno, c’è solo una regola che bisogna rispettare a tutti i costi: il caffè deve essere buono (e fatto bene). Se, quindi, ti stai chiedendo quale sia il miglior caffè italiano, non ti resta che scoprirlo consultando la guida 2026 di Gambero Rosso.

Migliore caffè italiano 2026: la guida ufficiale di Gambero Rosso

È stata presentata la guida Caffè e Torrefazioni d’Italia 2026 di Gambero Rosso, che svela al suo interno quali sono le eccellenze italiane in questo settore. Ad essere premiati non sono stati solo i grandi marchi, ma anche delle piccole realtà artigianali, dislocate su tutto il territorio nazionale. Per stilare la classifica si è tenuto conto del parere di assaggiatori professionisti, che hanno degustato ‘alla cieca’ migliaia di referenze provenienti da tutta Italia, suddivise nelle quattro modalità di preparazione più rappresentative del mercato (espresso, moka, filtro e monoporzionato).

Una volta assaggiati i caffè, questi sono stati poi valutati con il sistema dei macini, ovvero: 1 macinino – qualità pienamente soddisfacente; 2 macinini – qualità di livello superiore; 3 macinini – eccellenza assoluta fra le quattro categorie (massima menzione). Gambero Rosso ha inoltre assegnato 15 Special Award Torrefazione. Nello specifico ha premiato:

Caffè Agust (Lombardia) – Torrefazione dell’anno;

Nespresso (Lombardia) – Torrefazione home dell’anno;

Cafezal Specialty Coffee Roasters (Lombardia) – Torrefazione specialty;

Kimbo (Campania) – Torrefazione Gourmet;

Ditta Artigianale (Toscana) – Torrefazione di eccellenza;

Caffè Putto (Piemonte) – Torrefazione artigiana;

Lavazza (Piemonte) – Torrefazione sostenibilità;

Julius Meinl (Veneto) – Torrefazione bio;

Essse Caffè (Emilia Romagna) – Torrefazione di tradizione;

Caffè Pascucci (Marche) – Torrefazione innovativa;

Caffè Iaquinta (Calabria) – Torrefazione rivelazione linea professionale;

Torrefazione caffè Bontadi (Trentino Alto Adige) – Torrefazione rivelazione linea home;

Bialetti (Lombardia) – Torrefazione caffè alternativo;

Caffè Morettino (Sicilia) – Torrefazione 100% Made in Italy;

Torrefazione Mokaflor (Toscana) – Torrefazione cultura nel mondo.

Ad ogni torrefazione Gambero Rosso ha voluto dunque riconoscere un merito specifico, al fine di valorizzare identità produttive, stili, visioni e contributi culturali di ogni caffè. Nella guida ufficiale è possibile trovare la scheda tecnica di ogni caffè.