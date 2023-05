La magia dell’Austria: luoghi incantati che vi resteranno nel cuore

Viaggiare nel cuore dell’Europa e lasciarsi trasportare dalla magia dell’Austria: luoghi meravigliosi che entreranno nel cuore, per restarci.

Sono in tanti a sognare la possibilità di arrivare in Austria, nel cuore dell’Europa, per abbandonarsi alla bellezza dei luoghi mozzafiato, e vivere a pieno le emozioni di località dal fascino straordinario.

Proprio in merito ad un viaggio nel cuore del vecchio continente, un’opzione a cui di certo pensare riguarda la rete ferroviaria dell’Austria ÖBB, passando fra città d’arte e tratte dall’incredibile panorama, immerse nella natura.

Da poco le Ferrovie Federali Austriache hanno spento le 100 candeline, ma risultano essere una scelta ideale per viaggiare alla ricerca dei luoghi e delle meraviglie del Paese, nel segno della sostenibilità. Scoprire l’Austria usufruendo di tale mezzo di trasporto permette anzitutto di partire dalle principali città italiane, arrivando in Austria velocemente e spendendo poco, magari optando per un viaggio di notte sulle moderne carrozze letto dalla grande comodità.

Inoltre, tale scelta consente lo spostamento, città dopo città, senza automobile, vivendo quindi ogni vantaggio di un viaggio itinerante, ‘verde’, e lasciando lo stress a casa.

Il cuore di un viaggio con ÖBB, alla scoperta delle meraviglie dell’Austria, è la sostenibilità. La rete è quasi del tutto elettrificata e completamente green. Lo scopo è la de-carbonizzazione in toto del settore dei trasporti ÖBB entro il 2030, e la copertura dell’ottanta per cento del consumo di energia con produzione propria.

Un percorso sostenibile, questo, giunti via via nel tempo e confermato dai numeri. Al confronto del secolo scorso, le Ferrovie Federe Austriache riescono a trasportare un numero maggiore di passeggeri di quasi 4 volte. Sono cinquecentomila l’anno su, all’incirca, quattromila treni.

Viaggio in Austria in treno, i luoghi meravigliosi non mancano

Protagonista di un importante rilancio, in Austria, è proprio il treno, anche in verità delle linee turistiche e dei treni storici. Quest’ultimi, attraverso zone incontaminate, passando su ponti e viadotti dall’incredibile valore ingegneristico.

Come non menzionare il Semmering, tra le ferrovie in Europa maggiormente note e panoramiche. Centrali, nel percorso, sono tunnel e viadotti, senza dimenticare la poderosa natura delle montagne della Stiria.

Uno dei passaggi più emblematici è il Kartnerkogel Tunnel, la cui lunghezza è di duecento cinque metri, ad opera dell’ingegnere Carlo Ghega. Altrettanto e più iconico, rispetto al viaggio, è il Kate Rinne, il viadotto dalla maggior fama del Semmering, con una lunghezza di cento ottantaquattro metri. Il viadotto si dispone du due piani, nel complesso ad una altezza di quarantasei metri.

La magia dell’Austria entrerà nel cuore senza andar via. Si pensi alle più note città del Paese collegate fra di loro mediante tratte ferrovie, le quali vanno poi a congiungersi con talune delle maggiori vie di collegamento per viaggiare, via treno, nel cuore dell’Europa. Città quali Vienna, Linz, Graz. E ancora, Salisburgo o Innsbruck.

È possibile attraversare tutto il Paese da un lato all’altro. Ad esempio, arrivando da Zurigo sino a Vienna, proseguendo sino a Budapest, oppure Praga. E ancora, risalendo dall’Italia, è possibile giungere a Vienna da Venezia, Udine oppure Bolzano.

Sugli ÖBB Nighjet, è possibile viaggiare di notte, giungendo alla capitale o alle altre città del Paese, da diverse città italiane. È il caso di Roma, Firenze, Bologna e Milano. E ancora, Brescia, Ancora, Pesaro, Genova e La Spezia. Inoltre, per tutti il periodo estivo dell’anno in corso, è possibile anche da Rimini, Riccione e Cattolica.

Per chi volesse poi, si potrebbe anche continuare il viaggio in Germania, andando a Stoccarda oppure Monaco di Baviera. È chiaro che ciascuna tratta austriaca rientra all’interno della rete Interrail ed Eurail, con la possibilità di fare un viaggio su ferro da quattro giorni sino a tre mesi. Nel dettaglio, toccando trentatré Paesi europei e sino a quarantamila destinazioni.