Inter, insieme a Davide arriva anche Chiara Frattesi: chi è la bellissima sorella del neo acquisto

L’Inter ha già accolto il suo nuovo centrocampista, ma Milano pare farlo anche con lei: ecco Chiara, la bellissima sorella di Frattesi.

Dopo un lungo corteggiamento, Davide Frattesi è finalmente sbarcato a Milano e pronto ad abbracciare i suoi nuovi compagni dell’Inter; un grande rinforzo per Simone Inzaghi, che dopo la finale di Champions League conquistata lo scorso anno e la vittoria della Coppa Italia vuole tornare a competere anche per lo scudetto.

Il centrocampista romano è prontissimo a dare una mano ai nerazzurri, considerata l’esplosione avuta negli ultimi anni; con le sue caratteristiche tecniche sembra anche essere perfetto per gli schemi dell’Inter, in cui troverà anche nomi del calibro di Chalanoglu, Barella, Mkhitaryan.

I tifosi sono entusiasti del nuovo acquisto, già accolto a braccia aperte con tantissimo affetto; Milano dovrà però abituarsi anche a lei, Chiara, la sua bellissima sorella. L’avete mai vista? È veramente splendida, eccola.

Inter, con Davide arriva anche Chiara Frattesi: chi è la sorella del centrocampista

Più piccola di qualche anno del fratello Davide e davvero splendente in tutto il suo fascino, Chiara Frattesi è la sorella minore del calciatore ed è più lanciata che mai come influencer; pare che, come il fratello, la sua più grande passione sia lo sport. Invece del Calcio però, la biondissima sorella del neo-centrocampista dell’Inter ha un grandissimo amore verso l’equitazione.

Pare proprio che, sin da piccolina, abbia sempre praticato sport e anche oggi mantiene una forma fisica invidiabile; con diverse foto sul suo profilo Instagram mostra senza dubbio tutta la sua bellezza e la sua sensualità, con dei dolci lineamenti e un corpo scolpito da mozzare il fiato. Già seguitissimo da migliaia di follower, il suo profilo Instagram è destinato ad aumentare la sua visibilità, specie ora che, per frequentare il fratello, si troverà più spesso nella capitale della moda.

Che il trasferimento all’Inter di Davide porti fortuna anche alla sorella Chiara, che ha già spiccato in diversi concorsi di bellezza? Di certo, la meravigliosa influencer sembra essere un motivo in più per tanti tifosi di apprezzare il neo-acquisto della squadra di Inzaghi, nella speranza che durante la prossima stagione calcistica possa regalare ancora più gioie direttamente in campo. Probabile che, sugli spalti di San Siro, ci sarà anche in molte occasioni una tifosa speciale come Chiara