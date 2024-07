Il sole se ne va e arriva la tempesta: ecco che cosa accadrà a questo segno zodiacale molto presto

Giornate di sole che lasceranno spazio alla tempesta per un segno zodiacale in particolare. Cerchiamo di capire insieme di chi si tratta.

L’oroscopo di questa settimana parla di un momento di difficoltà per un segno zodiacale in particolare che dopo tanto sole vedrà il cielo diventare più scuro. Stiamo parlando in senso metaforico, ovviamente, per rifarci un po’ alle condizioni climatiche di questa estate un po’ anomala. Insomma, il sole se ne va e arriva la tempesta per un segno zodiacale di cui tra un attimo approfondiremo il quadro astrologico. Vale la pena capire se si è coinvolti in questa situazione non proprio idilliaca dei prossimi giorni.

L’oroscopo della settimana: la posizione dei pianeti

Il Sole è passato dal segno del Cancro, grande protagonista delle scorse settimane, a quello del Leone e con questa posizione illuminerà tutti i segni di fuoco che vivranno un’estate indimenticabile. Mercurio passa nel segno della Vergine e Marte incontra Giove nei Gemelli donando grande forza. Il quadro generale è questo, poi nel dettaglio le cose si fanno più precise e determinate.

Il sole se ne va e arriva la tempesta: attenzione per questo segno zodiacale

Fino a questo momento le stelle hanno avuto un’influenza abbastanza serena e tranquilla, ma le cose per questo segno zodiacale stanno per cambiare. Stiamo parlando del segno dei Pesci. Le settimane scorse sono state tranquille, ma adesso, purtroppo, è in arrivo una tempesta. L’oroscopo per voi parla di un Marte molto provocatorio che vi metterà in una situazione di estremo disagio. Tutto questo riguarda la famiglia, quindi, le discussioni riguarderanno una o più persone molto vicino. Forse c’è in ballo una questione che porta nervosismo da tempo e che si è sempre rimandata per il quieto vivere. Ad ogni modo, nei prossimi giorni scoppierà la bomba e non se ne potrà fare a meno. Una prova abbastanza dura da affrontare, ma l’estate è ancora lunga e questo periodo di buio passerà presto.