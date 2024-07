Il metodo intelligente per superare gli esami: il particolare studio

Un nuovo studio ha fatto emergere un metodo intelligente per superare al meglio gli esami, e non solo. Vediamo tutti i dettagli di questa ricerca particolare.

Giugno e luglio sono i mesi dedicati agli esami di maturità, ma non solo. Anche chi frequenta l’Università è impegnato con la sessione estiva. Moltissimi studenti sono sempre alla ricerca di un modo per facilitare lo studio o per superare un esame in maniera più tranquilla. Forse c’è un metodo intelligente per superare gli esami anche se è un po’ strano. Una ricerca ha messo in luce tutto questo e adesso siamo qui per condividere queste informazioni.

Il metodo intelligente per superare gli esami

Il British Journal of Psychology ha pubblicato i risultati di una ricerca secondo la quale c’è qualcosa che può aiutare a superare gli esami. Si tratta del chewing gum. L’esperimento si è basato su 38 persone divise in due gruppi. Questi dovevano ascoltare una sequenza casuale di numeri e poi individuare l’ordine pari-dispari-pari.

I risultati finali hanno stabilito che chi aveva il chewing gum in bocca ha avuto più successo di quelli che non lo avevano. Le persone che masticavano la famosa gomma americana sono state più accurate e più veloci. Secondo gli studiosi è proprio il masticare la gomma che migliora la concentrazione.

Dove e quando usare questa tecnica

Spesso avere in bocca una gomma da masticare in classe o ad un esame è visto come sinonimo di maleducazione. Questa piccola ricerca, invece, dimostrerebbe che potrebbe essere molto utile per mantenere la concentrazione più a lungo. Quindi, essere in grado di affrontare molto meglio gli esami come una semplice lezione. Secondo chi ha effettuato questo studio, non c’è dubbio che ci possa essere maggiore attenzione e che le informazioni possano essere assorbite in modo migliore e duraturo nel tempo.