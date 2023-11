Il caffè potrebbe sorprendentemente renderti più stanco: ecco perché

Secondo gli esperti il caffè potrebbe sorprendentemente renderci più stanchi. Ecco svelato il motivo che non ti aspetti.

A differenza di quanto si possa pensare, sembra che in alcuni casi il caffè potrebbe renderci più stanchi del previsto. Ma per quale motivo? Scopriamolo assieme!

Ideale per condividere un momento in compagnia di amici, parenti o colleghi di lavoro, il caffè rappresenta per molti un vero e proprio rituale che non può essere assolutamente rimandato. Non a caso sono tante le persone che non possono fare a meno di berne una buona tazzina appena svegli per poter affrontare al meglio la giornata.

Ma se non fosse davvero così? Stando ad alcuni esperti, infatti, sembra che in alcuni casi il caffè potrebbe renderci, sorprendentemente, più stanchi. Ma per quale motivo? Entriamo nei dettagli per scoprire cosa affermano gli studiosi in merito.

Il caffè potrebbe sorprendentemente renderti più stanco: il motivo che non ti aspetti

Bere il caffè è un gesto quotidiano ormai molto comune. In particolare, tale bevanda si rivela essere per molti un importante alleato durante i viaggi oppure a lavoro o mentre stanno studiando. Questo perché si è convinti del fatto che possa aiutare a restare svegli. Ma se non fosse davvero così?

Nel corso di una sua trasmissione, il dottor Mehmet Oz ha ospitato la dottoressa Carol Ash per parlare di come il caffè potrebbe, sorprendentemente, ridurre i livelli di energia. A tal proposito l’esperta ha sottolineato che “la caffeina lega i recettori dell’adenosina nel cervello. L’adenosina è un neurochimico nel cervello che provoca affaticamento“.

Ma non solo, sembra che l’adenosina sia in grado di controllare lo stato di sonno profondo e ristoratore. Nel momento in cui la caffeina si va a legare a questa aiuta a restare svegli. Tuttavia ciò non ferma la produzione di adenosina. Per tale motivo nel momento in cui svanisce l’effetto della caffeina bisogna fare i conti con l’accumulo del neurochimico che porta a sentirsi più stanchi.

L’esperta consiglia di bere una o al massimo due tazzine di caffè al giorno, ma soprattutto di dormire almeno otto ore a notte. Nel caso in cui dopo aver bevuto il caffè vi sentiate più stanchi del solito vi consigliamo di rivolgervi ad un dottore che potrà così fornire consigli mirati in base alle vostre condizioni di salute.