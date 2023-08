I migliori fiori per ogni segno zodiacale: così non sbagli più

Vuoi regalare dei fiori ad una persona speciale ma non sai quali? Chiedi allo Zodiaco, lui ti risponderà in modo impeccabile! Eccoli.

Sappiamo bene che leggere l’oroscopo è un momento che possiamo dedicare solamente a noi stessi perché ci permette di conoscere alcuni aspetti legati al nostro carattere che molto spesso neghiamo. Lo Zodiaco influisce in tutto quello che facciamo.

Anche in una scelta molto particolare, ovvero quali fiori amiamo. Se devi fare quindi un regalo floreale, chiedi il suo segno zodiacale e farai una figura incredibile. In questo modo non potrai sbagliare acquistando qualcosa che non piace all’altra persone. Sei curioso di sapere anche il tuo fiore? Scorri le prossime righe.

Oroscopo e fiori: ad ognuno il suo preferito

Partiamo dall’Ariete. Per loro i fiori perfetti sono i tulipani. Amano questo fiore perché è vivace e molto audace. Sono un nuovo inizio perché fioriscono solo in primavera. Ecco quindi che riflettono la voglia di nuove esperienze e di energia che hanno le persone nate in questo periodo. Passiamo al Toro. In questo caso il fiore è la Calendula. Un fiore molto particolare e tanto creativo.

Questo fiore particolare porta energia e ottimismo. Ecco perché ricevere un mazzo di questi fiori gialli li fa felici! Anche il loro lato artistico viene soddisfatto in pieno con questa scelta. Per i Gemelli, invece, regalate gli Iris. Sono un fiore particolare e si adattano ovunque.

E’ facile anche coltivarli in casa! Sono flessibili e vengono dalla terra. Hanno un profumo incredibilmente buono, è impossibile resistergli! I nati sotto il segno del Cancro amano le rose bianche. Sono il fiore della purezza e della generosità. Proprio come per chi è nato in questo periodo. Ci vuole tanta passione e dedizione per farli durare. E per i nati del Leone? Loro amano i girasoli.

Un fiore che non ha paura degli ostacoli mai. Riesce sempre a trovare il sole e a nascere più forte di prima. Ecco perché amano questo fiore. Sono anche l’espressione della creatività! Per i nati sotto il segno della Vergine è perfetto regalare delle margherite. Qualcosa che tutti amiamo e che non ha un tempo. Ricordano il passato con energia. Sono allegri e resistenti!