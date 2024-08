I fiori più resistenti al sole e al caldo: con questi non si avranno problemi

Vi siete accorti che i vostri fiori hanno sofferto un po’ questa ondata di calore? Ecco quali sono i fiori più resistenti al sole e al caldo in modo da non avere più problemi durante l’estate.

È sempre bellissimo essere immersi nella natura e portarne un po’ nella propria casa. Quante persone conoscete che hanno dei bellissimi vasi con i fiori colorati per tutta la casa e per tutto il giardino? E che dire della cura del giardino stesso, che può ospitare tanti tipi di piante diverse. Ma quali sono i fiori più resistenti al sole e al caldo? In questo articolo vedremo qualche informazione sull’argomento in modo tale da circondarsi di piante che non temono le temperature alte e non rischiano di ammalarsi o morire.

I fiori più resistenti al sole e al caldo

Innanzitutto, partiamo dal fatto che ci sono dei fiori tipici per ogni stagione. Durante l’estate nella macchia mediterranea è normale vedere fiorire le margherite, le petunie, il geranio, sempre presente nei balconi, oppure la lavanda, le ortensie, i girasoli e le rose. Ognuno si circonda di quelle che preferisce, ma bisogna sapere che ci sono quelle più resistenti rispetto alle altre.

I fiori che resistono meglio al sole caldo dell’estate sono quelli che hanno avuto la propria origine in zone tropicali come quelle dell’Africa e dell’America meridionale. Parliamo, quindi, della lantana, della gaillarda, ma anche della bouganville, il fiore adatto alle aiuole. Ancora, molto forti nell’affrontare i raggi bollenti del sole sono l’hibiscus, la gazania, i fiori della portulaca, della pentas e della mandevillea.

I fiori must-have dell’estate

Se parliamo di fiori resistenti al caldo e al sole pungente non possiamo fare due nomi su tutti: il geranio e la lavanda. Il geranio è molto ricercato per la varietà di colori e per la facilità di coltivazione. La lavanda è apprezzata perché è quella che dura di più nella stagione calda e quella che riempie ogni ambiente con un profumo speciale.