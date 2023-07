“Ho vinto 30 milioni con la lotteria”: aggirato il sistema | Ma è davvero possibile?

Un uomo è riuscito a vincere 30 milioni con la lotteria, e soprattutto senza mai perdere. In che modo ce l’ha fatta?

Vincere alla lotteria è difficile, se non quasi impossibile. In pochi ci riescono e quando accade non si capisce in che modo sia successo. La fortuna potrebbe davvero esistere in questi casi, ma non ci sono prove certe di questo. Tuttavia c’è un uomo che ha stupito tutti quanti perché ha battuto le probabilità. Infatti è riuscito a vincere sempre e senza mai perdere neanche una volta.

Una statistica certa afferma che le possibilità di vincere alla lotteria, almeno una volta nella vita, sono di 1 su 14 milioni. Una variabile così bassa che nessuno proverebbe a sfidare. Eppure Stefan Mandel, un matematico australiano di origine rumene, è riuscito a vincere 14 volte negli anni Novanta. Per riuscirci gli è stato sufficiente svolgere un semplice calcolo matematico per battere il sistema. Qual era il suo grande trucco?

Aggirare il sistema per vincere 30 milioni di dollari, ma c’è una particolarità: era tutto legale

Dopo i soldi vinti dalla prima lotteria Stefan Mandel si era trasferito in Australia. Prima di ricominciare a giocare, però, aveva scoperto che il sistema australiano era diverso da quello rumeno. Così ha ricominciato a decifrare il sistema con i suoi calcoli matematici, cercando di trovare un nuovo metodo vincente. Per farlo aveva bisogno di capire quanti biglietti gli ci volevano prima di ottenere la combinazione vincente.

Il suo metodo consisteva nel coprire tutte le combinazioni possibili prima della vittoria corrente. Con questa strategia intelligente vinse ben 12 volte di fila, fermandosi dopo l’intervento delle autorità australiane. Le indagini condotte hanno scoperto che non stava barando, e che stava semplicemente utilizzando una sua tattica personale. Tuttavia, per una questione di “spirito di gioco”, questa pratica è stata bandita con una serie di leggi.

Una di queste prevede che non sia possibile acquistare tutti i biglietti della lotteria. Inoltre è stata emanata un’altra legge che ha reso illegale per i gruppi di individui l’acquisto dei biglietti per l’estrazione della lotteria. Stefan Mandel, non volendosi fermare dalle sue vittorie, decise così di trasferirsi negli USA per continuare vincere. Con questo metodo riuscì ad arrivare a 30 milioni di dollari in totale, ottenendo la nomina di uomo più fortunato e intelligente di sempre.