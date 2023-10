Hai sempre fame dopo cena? O è fame nervosa o da noia: ecco come combatterla

Soffri spesso di fame nervosa soprattutto dopo cena? C’è un metodo davvero semplicissimo ma efficace per resistere.

Molte volte la fame non è reale e fisiologica ma è solo causata da nervoso, stress o noia. In tutti questi casi c’è un metodo semplicissimo ma super efficace per combatterla e resistere. In questo articolo ti sveliamo di cosa si tratta.

C’è chi quando è nervoso o stressato non riesce a farsi andare giù nemmeno una goccia d’acqua. La maggior parte delle persone, al contrario, nei periodi di forte tensione, nervoso e stress tende ad avere molta più fame del solito e a voler divorare qualunque cosa, specialmente dolci e junk food. La fame nervosa colpisce soprattutto la sera, dopo cena, quando magari siamo sul divano davanti alla televisione.

A volte non si tratta nemmeno di nervoso ma solo di noia: siamo soli a casa e non sappiamo cosa fare e allora la prima cosa che ci viene in mente per riempire il tempo è aprire il frigorifero o la dispensa e buttarci su merendine, biscotti, cioccolata o anche formaggi e snack salati. Oltre a causare un danno alla nostra salute, mettiamo a rischio anche la nostra linea. Ma c’è un metodo super efficace e semplicissimo per liberarsi della finta fame e restare in forma.

Fame nervosa: ecco come liberartene in pochi minuti

Se soffri spesso di attacchi di fame nervosa o di fame da noia, rischi di mettere a rischio la tua salute e di mandare in fumo tutti i risultati raggiunti con la dieta e l’allenamento. C’è un modo semplicissimo per liberarsi della fame nervosa in pochi minuti.

Prima di tutto è necessario appurare che si tratti di fame nervosa e non di fame reale e fisiologica. Se hai mangiato a sufficienza, se le calorie che introduci nel corso della giornata sono adeguate al tuo stile di vita, allora non può trattarsi di fame reale. Se, al contrario, segui una dieta troppo rigida e non mangi a sufficienza allora è normalissimo che tu dopo cena abbia ancora fame: il tuo corpo ti sta chiedendo nutrimento. In questo caso parlane con il tuo nutrizionista e rivedete insieme il piano alimentare in modo da non patire la fame.

Se si tratta di fame nervosa o di fame da noia e avresti voglia di svuotare il frigo, fermati un attimo e fai questa cosa semplicissima: vai in bagno e lavati almeno per 5 minuti i denti con un dentifricio alla menta. Poi fai degli sciacqui con un collutorio sempre alla menta. La fame ti passerà nel giro di pochi minuti. Questo perché il sapore della menta inibisce all’istante il senso di fame. In questo modo non comprometterai né la tua salute né la tua linea.