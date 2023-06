Fammi sentire la tua voce e ti dirò chi sei: il tono non è casuale | Lo dice la scienza

Adesso la scienza semplicemente sentendo una voce potrà dirvi qualcosa sulla vostra personalità. L’ultima ricerca vi lascerà a bocca aperta.

In pochi sanno che tra voce e personalità c’è una correlazione ben definita. Infatti semplicemente sentendo un tono potrete capire tanto su una persona. L’ultima ricerca, in questo senso, vi sorprenderà visto che ha una valenza scientifica. Scopriamo quindi l’ultimo studio a riguardo e cosa rivela.

La voce di una persona può fornire informazioni preziose sulla sua personalità, secondo un nuovo studio condotto da ricercatori dell’Università di Göttingen. Il progetto ha coinvolto oltre 2.000 persone provenienti da quattro paesi diversi, e ha cercato di stabilire se le caratteristiche vocali possono essere associate ai cinque grandi tratti della personalità: socievolezza, responsabilità, apertura, gentilezza e nevroticismo.

La ricerca ha rivelato che le persone con una voce più bassa tendono ad essere più dominanti, estroverse e interessate alla sfera socio-sessuale, sia tra gli uomini che tra le donne. Al contrario, le persone con una voce più acuta mostrano una maggiore tendenza al nevroticismo. Questi risultati suggeriscono che esiste una correlazione tra il tono vocale e alcuni tratti della personalità. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli riguardanti l’ultima ricerca della scienza a riguardo.

C’è correlazione tra voce e personalità: l’incredibile ricerca dell’Università di Gottingen

Durante gli studi a riguardo i ricercatori hanno sottolineato che la connessione tra voce e personalità non è ancora del tutto chiara. Ipotizzano che i livelli di testosterone negli uomini possano influenzare il tono della voce e il livello percepito di dominanza, ma non sono stati in grado di spiegare perché la stessa relazione si manifesti anche nelle donne.

È importante notare che i tratti di personalità considerati nello studio sono stati auto-riferiti, il che comporta alcune limitazioni. Ad esempio, il tono vocale potrebbe essere associato alla percezione di essere estroversi, anche se non corrisponde alla realtà. Ulteriori ricerche potrebbero contribuire a comprendere meglio la possibile connessione fisica tra la voce e i tratti della personalità che non dipendono dall’auto-riferimento.

In definitiva, questo studio fornisce un interessante spunto di riflessione sul potenziale impatto della voce sulla percezione delle personalità e solleva nuove domande che potrebbero essere approfondite attraverso ulteriori indagini scientifiche. Insomma la ricerca da dei dettagli significativi sulla correlazione tra voce e la personalità di un individuo a sorpresa potrebbe dirvi molto su cosa siete e come vi rapportate con gli altri.