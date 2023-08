Elon Musk: la notizia che lascia senza parole. C’entra anche il Premier Giorgia Meloni

Elon Musk ha confermato una notizia molto importante, e per qualche motivo c’entra anche Giorgia Meloni. Cosa ha detto?

Sentiamo parlare di Elon Musk per i più svariati motivi. D’altronde si tratta di una persona molto famosa che ha portato a termine progetti futuristici e faraonici. Basti vedere Tesla – l’auto con guida autonoma – o SpaceX per esempio. Anche l’acquisizione di Twitter e il lancio di X sono stati dei momenti molto importanti, gli stessi che hanno reso Elon Musk uno degli uomini più influenti al mondo. Per questo motivo è molto rinomato in ogni parte del mondo.

Ma è anche vero che Elon Musk è conosciuto per lanciare “comunicazioni particolari”. Difatti ha sfidato Mark Zuckerberg in un combattimento corpo a corpo in Italia. All’inizio sembrava che si trattasse di una presa in giro, un innocuo scherzo dell’uomo più ricco del mondo. Tutti sanno che tende a ironizzare molto con annunci, post o tweet volti a prendere in giro chi li legge.

Elon Musk, lo scontro si farà per davvero: il suo sfidante è Mark Zuckerberg

Questa volta farà sul serio. Ha ufficializzato il suo combattimento parlandone addirittura con la premier del nostro Paese, cioè Giorgia Meloni. Afferma che questo evento servirà ad omaggiare le Antiche tradizioni romane dell’Italia, che per un bel po’ di tempo sono andate perdute. Sarà uno scontro “epico”, proprio come lo definisce lui. Dove si terrà, e in quali piattaforme verrà trasmesso? Cerchiamo di capire di più.

Elon Musk ha già stabilito la location della battaglia, ma non ha detto dove si trova. Ha rivelato che non ci saranno strumenti moderni e che si combatterà “vecchio stile”. Una idea molto strana e bizzarra che non tutti farebbero. Saranno i protagonisti di uno scontro avvincente. Li guarderemo scontrarsi come se fossero dei gladiatori al Colosseo. Chissà se sarà questa la location di cui parla Elon Musk.

La battaglia verrà trasmessa su Twitter e su X, ma non è ancora stata divulgata la data d’inizio. I preparativi sono in corso e Giorgia Meloni ha accettato le condizioni dello scontro. Non sappiamo che cosa ci riserverà questo evento. È certo, però, che Mark Zuckerberg non si farà sconfiggere tanto facilmente. Staremo a vedere se si terrà per davvero questo scontro. Di certo i fan di Elon Musk non vedono l’ora di osservarlo mentre combatte.