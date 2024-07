È giusto conoscere la strada più trafficata del Mondo per prendere le dovute precauzioni: ecco qual è

Quando si parla di strade è giusto conoscere la strada più trafficata del Mondo, un’informazione molto utile se dovessimo trovarci in viaggio non credete? Ecco tutti i curiosi dettagli sull’argomento.

La strada ci permette di percorrere molti chilometri per raggiungere la nostra destinazione. Può essere un piccolo tratto fino al supermercato di fiducia, così come può essere un lunghissimo tratto da nord a sud dell’Italia. Tuttavia, tutto è collegato da strade e ogni strada è diversa da un’altra. Secondo noi è giusto conoscere la strada più trafficata del Mondo per potersi spostare avendo tutte le informazioni del caso, soprattutto quando si viaggia in Italia e all’estero. Qui di seguito tutti i dettagli.

È giusto conoscere la strada più trafficata del Mondo: ecco qual è

Ci sono diversi tipi di strade e questo lo abbiamo già accennato. Lasciando perdere i termini tecnici e ufficiali, sappiamo che nel Mondo ci sono strade che si sono guadagnate diversi titoli da parte delle persone come “quella più pericolosa del Mondo”, oppure quella più lunga, quella più larga e così via. Ognuna ha le sue particolarità. Oggi vogliamo capire quale tratto stradale si è aggiudicato il titolo di più trafficato.

Si tratta di una strada presente in Cina, non a caso, il Paese più popolato al Mondo. La strada in questione si chiama National Expressway 110 e attraversa la città di Pechino. Forse ne avrete sentito parlare qualche anno fa perché è diventata famosa dopo essersi formato l’ingorgo autostradale più esteso, mai visto.

I tipi di strada

Le strade sono diverse e appartengono a diversi enti. Ci sono quelle nazionali, statali, regionali e comunali. Inoltre, c’è la distinzione tra autostrade, strade extraurbane primarie e secondarie, strade urbane e locali. Queste informazioni sono molto più facile da reperire, non solo perché sono argomento di studio per prendere la patente, ma anche perché abbiamo a che fare tutti i giorni.