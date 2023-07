È davvero vietato portare cibo in spiaggia? Ecco cosa dice la norma nello specifico

Il cibo in spiaggia non può essere portato per davvero? Forse le cose non stanno così: vediamo cosa dice la legge.

Fare il bagno al mare è bello, ma tante persone vorrebbero anche mangiare in spiaggia. Purtroppo corre la voce che non sia possibile farlo, motivo per cui tanti italiani rinunciano a questa possibilità. La paura di commettere un reato punibile penalmente è grande, motivo per cui si evita di portare del cibo in spiaggia per poterlo consumare. Ma che cosa dice la legge su questo argomento?

La faccenda non è così semplice. Alcuni stabilimenti balneari danno la possibilità ai loro clienti di consumare in spiaggia, mentre in altri casi non è possibile farlo. Il “divieto” può variare a seconda del posto in cui ci si trova, ma in genere non sembra che sia consentito. L’introduzione di beni alimentari non è ben visto e, se serve, è possibile acquistare dei cibi o delle bevande direttamente nel bar dello stabilimento balneare.

Si può portare del cibo in spiaggia? La risposta ti sorprenderà: in pochi conoscono la verità

Ma c’è una particolarità molto importante da tenere a mente. L’UNC, cioè l’Unione Nazionale Consumatori, ha voluto fare chiarezza su questo argomento piuttosto spinoso. Ha affermato che, in realtà, è nelle facoltà del cittadino poter introdurre cibo e bevande nello stabilimento. L’unica condizione è che il decoro della spiaggia venga rispettato. Ciò significa che non debba essere sporcata.

Negli stabilimenti balneari è vietato perquisire gli oggetti personali nei cittadini, per cui non è possibile farlo. Soltanto con una valida giustificazione, che poi dovrà essere presentata alle autorità locali, è possibile farlo. I lidi privati possono vietare l’introduzione di cibo e bevande come “richiesta facoltativa”, ma non hanno nessun diritto da poter esercitare sui clienti. I cibi, quindi, possono essere portati. Non in grandi quantità ovviamente; non si può organizzare un vero e proprio barbecue.

Questo discorso è molto importante per sottolineare che la spiaggia e il mare sono di tutti. Lo stabilimento balneare comprende soltanto un bene demaniale, e non di una intera zona. Se così fosse esisterebbero molte più leggi severe e la situazione sarebbe ben diversa da quella attuale. Per nostra fortuna non è così, pertanto potete stare tranquilli. Ricordate che mantenere il decoro della spiaggia è importante, altrimenti rischiate di essere allontanati dallo stabilimento balneare.