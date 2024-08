Dove andare in vacanza in montagna a settembre in Italia: mete economiche

D’estate non c’è solo il mare come meta turistica, quindi, ecco dove andare in vacanza in montagna a settembre in Italia. Vediamo qualche località economica e bellissima allo stesso tempo.

Moltissime persone cercano la vacanza al mare d’estate per buttarsi nell’acqua limpida e fredda di qualche bella località italiana. Sono anche molte, però, quelle che preferiscono ricercare un clima meno umido e più fresco e questo si può fare solo in montagna in modo naturale. In questo articolo parleremo di dove andare in vacanza in montagna a settembre in Italia. Settembre è il mese giusto per trovare meno turisti e per risparmiare sotto tutti i punti di vista.

Dove andare in vacanza in montagna a settembre in Italia

Stanchi del mare, oppure desiderosi di andare in alta quota e stare al fresco? La soluzione naturale è la montagna e in Italia ci sono moltissimi posti che possono offrire una vacanza fresca e rilassante. La prima meta che ci sentiamo di consigliarvi è sicuramente il Parco Nazionale del Gran Sasso. Ci sono moltissime zone incontaminate che incontrano una forte tradizione popolare. Borghi bellissimi e caratteristici vi aspettano, tante attività da fare da soli o in compagnia, spendendo poco e godendosi un paesaggio meraviglioso.

Un’altra meta da visitare a fine estate è sicuramente il Lago di Tenno che si trova al confine tra il Trentino-Alto Adige e il Veneto. Acqua cristallina e paesaggio straordinario. Inoltre, è vicinissimo al Lago di Garda, quindi, si possono prendere due piccioni con una fava. Tanto da esplorare e non solo come paesaggio, ma anche come cultura e storia.

Infine, prendiamo in considerazione le straordinarie Dolomiti e, in particolare, la Val di Fassa. Settembre è un mese perfetto per andare in questi luoghi che daranno un clima fresco e piacevole. Inoltre, la possibilità di fare diversi tipi di attività all’aperto essendoci ancora bel tempo. Panorama, flora e fauna caratteristici, buona cucina, storia e cultura. Insomma, non manca davvero nulla.

Se vi chiedevate dove andare in vacanza in montagna a settembre in Italia ecco tre proposte interessanti che vale la pena valutare e pianificare insieme alla propria famiglia.