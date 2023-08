Le donne possono vivere 21 anni in più, gli uomini 24: i segreti mai rivelati

Uno studio scientifico ha rivelato come è possibile vivere 24 anni in più per gli uomini e 21 per le donne.

Vivere a lungo – e bene – è ovviamente il sogno di tutti. Il progresso scientifico ha portato la vita ad allungarsi notevolmente, ma si potrebbe fare ancora di più. Addirittura secondo uno studio basterebbero poche buone abitudini per allungare la vita di parecchi anni. Addirittura 24 anni in più per gli uomini e 21 per le donne. Se volete vivere più a lungo ecco cosa dovete fare.

Ascoltare la scienza è sempre una buona idea. Questo studio sulla longevità è stato presentato all’incontro annuale del Nutrition 2023 dell’American Society for Nutrition. Esso elenca otto buone abitudini da seguire entro la mezza età per avere una vita più lunga.

Come vivere più a lungo

Uno studio scientifico ha messo in luce una serie di abitudini da perseguire per poter vivere più a lungo. Sono stati presi in esame dati raccolti tra il 2011 e il 2019, provenienti da cartelle cliniche e questionari posti a circa 720.000 persone. Gli esisti dello studio hanno rivelato che si possono guadagnare molti anni di vita in più con uno stile di vita sano.

Alcuni consigli da seguire per ottenere questo risultato sono per esempio, fare regolare attività fisica per mantenere in forma il corpo e la mente. Eliminare fumo e droghe che riducono ovviamente la longevità e porre particolare attenzione all’alimentazione ovviamente.

La dieta dovrebbe essere varie ed equilibrata, bisogna evitare i cibi grassi e industriali. Da evitare anche le abbuffate. Il sonno ha poi un ruolo estremamente importante, dormire in maniera regolare aiuta a vivere più a lungo. Attenzione poi allo stress che compromette il benessere intaccando la longevità.

Anche le relazioni sociali vanno tenute in considerazione. Avere una rete di supporto di amicizie è davvero importante per sentirsi amati, protetti e supportati nella propria vita. Questo aiuta il benessere mentale ed emotivo, ponendo la persona in uno stato positivo.

Lo studio ha evidenziato che chi fa scarsa attività fisica è di solito dipendente da droghe e fumo ed è quindi più esposto al rischio di morte prematura. Lo stress poi e l’abuso di alcolici, oltre ad una cattiva alimentazione e sonno irregolare espongono la persona ad un rischio di morte prematura pari al 20%. Se avete tutte queste cattive abitudini non temete, si è sempre in tempo a fare un cambio di rotta verso uno stile di vita più sano. È fondamentale però cominciare il prima possibile a prendersi cura del proprio corpo, solamente in questo modo potrete vivere più a lungo.