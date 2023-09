Donna di 104 anni rivela come vivere una vita lunga e felice: il consiglio preziosissimo

104 anni e una vita ancora tutta da vivere. L’incredibile storia che dovrebbe insegnarci tanto sul modo di condurre la nostra esistenza

L’obiettivo di tutti noi non dovrebbe essere solo quello di vivere a lungo, ma anche di vivere bene. Spesso vi diamo dei consigli che riteniamo possano essere utili per ottenere questo risultato. Ma la storia che vi raccontiamo oggi ha dell’incredibile: ecco il segreto di una donna che, a 104 anni, sembra ancora una ragazzina.

La storia che vi raccontiamo arriva dagli Stati Uniti, erroneamente considerati dunque la patria delle abitudini di vita sbagliate che accorciano la vita. Gli Stati Uniti ospitano un numero crescente di centenari. Secondo i dati pubblicati dal Boston University Medical Campus, nel 2021 gli americani di età pari o superiore a 100 anni erano 89.739. Ciò rappresenta quasi il doppio del numero registrato 20 anni prima e mette in evidenza come le persone vivano più a lungo.

A chi le chiede quale sia il segreto della sua longevità, risponde nicchiando: “Non faccio nulla di faticoso o troppo energico. Ho avuto una vita senza stress. Non c’è mai stato molto di cui sentirsi stressata. Sono sempre stata attenta a cose come i soldi. Ho risparmiato i miei soldi e sono felice di averlo fatto perché è stato utile averli adesso. Mi piace la birra, mi piace il vino e mi piacciono le bevande miste. Tutto con moderazione, ovviamente”. Ma il suo vero segreto è un altro.

Il segreto della donna di 104 anni

Lei si chiama Dorothy Hoffner, ha vissuto a Chicago tutta la sua vita e adesso, all’età di 104 anni, spera di fare la storia, dato che in questi giorni salterà da un aereo a circa 3.000 metri da terra. Avete capito benissimo. La signora ultracentenaria non è affatto la vecchina che tutti noi immaginiamo a quella veneranda età. Si sta infatti preparando per il suo secondo lancio con il paracadute che, da quando è diventata centenaria, si è rivelato essere il segreto della sua longevità.

Ovviamente avrà accanto a sé istruttore tandem certificato dalla United States Parachute Association, ma, con questo lancio, otterrà anche l’obiettivo di stabilire un nuovo Guinness World Record come paracadutista più anziano di sempre. L’attuale record mondiale è di 103 anni e 259 giorni ed è stato fissato il 29 maggio 2022 in Svezia. Questa volta la zona di lancio dello Skydive Chicago a Ottawa, nell’Illinois, fungerà da cornice per quello che si preannuncia come un giorno importante per il centenario. La data da segnare sul calendario è quella del 7 settembre.

Una passione nata circa quattro anni fa, quindi allo scoccare dei cento anni di vita. La signora Hoffner confidò a un amico che non le sarebbe dispiaciuto provare. E così, ha festeggiato il suo secolo di vita saltando da un aereo. L’idea del paracadutismo potrebbe sembrare terrificante per alcuni, ma Hoffner lo vedeva come un modo per guardare lo stato e l’area che ha conosciuto e amato per tutta la vita da una prospettiva completamente diversa. “Non c’è niente di spaventoso perché con il paracadute sopra di te tutto è molto fluido. È stato fantastico vedere tutto lo splendido scenario. Questa meravigliosa terra sotto di te” ha detto la signora Hoffner.