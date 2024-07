Da quando mangiamo con le posate? Storia di coltello, forchetta e cucchiaio

Coltelli, forchette e cucchiai sono oggetti di uso quotidiano, ma non è sempre stato così; non vi siete mai chiesti da quando mangiamo con le posate? Ecco tutte le curiosità su questo argomento.

Quando ci sediamo a tavola, e lo facciamo principalmente a pranzo e a cena, sappiamo che troveremo accanto a noi un coltello, una forchetta e un cucchiaio quando serve. Ognuno dei presenti al pasto avrà queste posate, ma non è sempre stato così. È molto difficile crederlo, ma la domanda che dobbiamo porci è questa: da quando mangiamo con le posate? Non da così tanto come si può pensare e di sicuro questa usanza non è presente in tutto il Mondo. Ma vediamo tutte le curiosità su questo argomento qui di seguito.

Storia di coltello, forchetta e cucchiaio

Sicuramente tutti noi sappiamo che il primo strumento ad essersi affermato, non in ambito culinario, è il coltello. Questo, infatti, era usato da tempi antichissimi come arma da attacco, di difesa e se ne facevano mille usi diversi. Si parla di milioni di anni fa. Il coltello come posata, invece, si usa da poco. Prima, ogni commensale usava il proprio coltello, che portava sempre con sé, per prendersi il cibo ai banchetti.

La forchetta è la più recente delle posate e le prime attestazioni arrivano dalla Cina tra i 2.200 e 1.600 anni avanti Cristo. In realtà, però, non era stata realizzata per mangiare a tavola, ma soltanto per cucinare le pietanze. Le prime forchette per mangiare sono documentate nella Grecia antica e nell’Impero bizantino. La sua diffusione fu molto lenta perché la forma ricordava un elemento demoniaco, dunque, la Chiesa era del tutto contraria al suo utilizzo.

Il cucchiaio risale, invece, agli antichi Egizi. La sua forma è cambiata molte volte nel corso del tempo, così come i materiali impiegati. Potevano essere di osso, pietra, avorio, legno e solo nell’età greco-romana si è diffuso quello di metallo.

Da quando mangiamo con le posate?

Non ci crederete, ma la prima volta in cui sono state usate le posate a tavola, quindi, il coltello, la forchetta ed il cucchiaio, è stata in Italia nel 1536. L’evento era in onore dell’imperatore Carlo V e questa particolarità delle posate a tavola rappresentava una vera nota straordinaria. All’inizio l’uso delle posate era strettamente legato agli aristocratici. Soltanto nell’Ottocento si diffusero in tutta la popolazione. Tuttavia, dobbiamo ricordare che in alcuni Paesi le posate non si usano, come in Cina oppure in India.