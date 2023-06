Come togliersi zanzare e mosche di torno con questi trucchi semplici e geniali (e a costo zero!)

Se d’estate odi aprire le finestre perché la casa ti si riempie di mosche e di zanzare in men che non si dica, ecco quali trucchi puoi provare

È vero, l’estate è la stagione più bella di tutte perché con le sue temperature consente di godersi deliziosi pomeriggi al mare o in piscina, a mollo nell’acqua dolce o salata e permette alla pelle di abbronzarsi e a noi di rilassarci. Questo, però, vale se si è in vacanza: se invece si è ancora in ufficio a lavorare, allora la sensazione potrebbe essere un po’ diversa. Uno dei nemici principali durante i mesi estivi è costituito dagli insetti: ecco come sbarazzarsi una volta per tutte di mosche e zanzare.

Per quanto in realtà esistano in commercio dei prodotti chimici specifici per tenere lontano dagli ambienti domestici questi fastidiosi insetti, in realtà molte persone desiderano trovare dei rimedi naturali, sia per risparmiare soldi sia per evitare potenziali reazioni allergiche sulle persone o sugli animali di casa. Ecco i nostri suggerimenti: vi costeranno pochissimo e funzioneranno benissimo!

Acqua, limone e monetine: tutto ciò che ti serve

Un primo modo per evitare che mosche e zanzare entrino in casa, senza l’installazione di costose e fastidiose zanzariere, è quello di riempire un sacchetto di acqua, inserirci qualche monetina in rame e successivamente chiuderlo. A questo punto, va appeso in cima alla finestra: vi stupirete nel vedere tutti gli insetti avvicinarsi e scappare via, proprio come se ci fosse una zanzariera!

Un altro rimedio, invece, sostituisce le efficienti ma non da tutti apprezzate candele alla citronella. Se vi state godendo un bel pomeriggio all’aperto con gli amici ma le zanzare non vi danno tregua, prendete alcuni limoni e tagliateli a metà. Prendete poi dei chiodi di garofano, infilzateli così come si vede nell’immagine e successivamente mettetevi al centro un lumicino, per creare atmosfera.

Con degli stuzzicadenti, create dei piccoli “pali” nel limone alla cui sommità ne incastrate un’altra metà, sempre con i chiodi di garofano conficcati: in questo modo, avrete ottenuto una piccola lanterna fatta di limoni e chiodi di garofano che vi aiuterà a tenere lontani questi insetti. Per liberarvi di una cimice che se ne passeggia serenamente sul vostro muro, invece, prendete un foglio di carta assorbente, bagnatelo e lanciatelo dove c’è la cimice: questo aderirà alla parete e all’insetto, consentendovi di prenderlo e di liberarvi dell’insetto senza avvicinarvi.