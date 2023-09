Come salvare una coppia in crisi? “Io vado a letto con loro”: parola di terapista

Non sempre la vita di coppia va come ci si sarebbe aspettati e capita di entrare in crisi: come superarla? Il consiglio dell’esperta.

Quando si è ragazzi e si vive una storia d’amore importante, il passo logico è quello di pensare di costruire una vita insieme alla persona amata. Tuttavia i rapporti di coppia di lunga durata vivono di alti e bassi, momenti felici a altri di crisi.

Per superare i momenti complicati c’è bisogno di un rapporto complice, in cui entrambi i partner riescono a parlare apertamente delle proprie fragilità e di ciò che pensano non stia andando bene nella loro relazione.

Non tutte le coppie riescono a instaurare un dialogo sincero, profondo e positivo, d’altronde se si arriva a vivere momenti di crisi è probabile che questi siano proprio frutto di un’assenza di dialogo costruttivo o dell’incapacità di uno dei partner di accettare e di soddisfare le esigenze dell’altro o di rinunciare in parte alle proprie.

Negli ultimi anni, proprio per superare la crisi relazionale, si sta diffondendo la pratica della terapia di coppia. I coniugi (o fidanzati) si rivolgono ad uno psicologo professionista che è specializzato nei rapporti di coppia e si aprono l’uno con l’altro. Il compito del terapeuta è quello di rintracciare le problematiche, permettere ai pazienti di comprenderle e dare loro degli strumenti per superarle.

Crisi di coppia? La terapista dell’amore ha una soluzione radicale per risolverla

Se i metodi tradizionali non dovessero funzionare, si potrebbe sempre optare per la soluzione proposta dalla sedicente terapista dell’amore Olivia Bentley. La donna americana è diventata un’influencer di successo e da qualche tempo a questa parte parla al suo pubblico di come riesca a salvare le coppie in crisi con un approccio d’urto.

Il suo metodo non proviene da nessuna scuola di psicologia e la terapista non ha alcuna qualifica professionale né tantomeno dati scientifici verificabili a supporto delle sue teorie, motivo per cui viene vista da molti come una ciarlatana.

Inoltre il suo metodo è decisamente poco ortodosso, visto che di fatto consiste nell’avere dei rapporti intimi con i suoi clienti. La Bentley ha candidamente confidato ai suoi follower: “Sono fisicamente coinvolta con la maggior parte delle persone che vedo, credo che questo sia parte del fascino”. La terapista non esclude le mogli dalla “terapia”, anzi ritiene che la loro partecipazione possa essere d’aiuto alla cura relazionale: “Sono sempre molto affettuosa fisicamente ed emotivamente con la moglie. Se lei si sente molto bene, l’umore si alza e ci divertiamo molto e il marito è molto grato per l’esperienza”.

Approvato o meno, il metodo della Bentley sembra funzionare, quantomeno per le sue finanze. La terapista ha infatti dichiarato di guadagnare circa 500mila dollari l’anno e questo incontrando in media 10 clienti a settimana. Dichiarazioni, le sue, che hanno fatto molto discutere soprattutto perché si è scagliata contro le donne, sottolineando come spesso siano causa della crisi: “So che ci sono molte relazioni senza fare l’amore là fuori e ci sono molti uomini infelici. Non è un’opzione sposarsi con un uomo e poi girarsi e dire: ‘Oh, mi dispiace, non mi piace più fare l’amore’. Non è giusto, ma lo vedo sempre”.