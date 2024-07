Come evitare che lo smartphone si surriscaldi d’estate: i consigli più utili

È uno dei problemi dell’estate, ma è opportuno sapere come evitare che lo smartphone si surriscaldi per evitare spiacevoli inconvenienti. Ci sono un po’ di trucchetti che potete mettere in pratica ed ecco quali sono.

L’estate porta sempre belle cose, ma ci sono anche degli aspetti negativi che molte persone sottovalutano. Ad esempio, la categoria degli apparecchi elettronici subisce un po’ le alte temperature. In questo articolo, in particolare, vedremo come evitare che lo smartphone si surriscaldi per evitare degli inconvenienti come quello di dover buttare il telefono e prenderne uno nuovo dovendo spendere molti soldi. Vediamo dei consigli molto utili da mettere in pratica da subito.

Perché lo smartphone si surriscalda d’estate?

Gli apparecchi elettronici sono ormai protagonisti della nostra quotidianità. L’utilizzo prolungato unito alle alte temperature estive, però, provoca un grande problema. Pensiamo a tutte le volte che ci rechiamo al mare e stiamo ore ed ore sotto il sole portando lo smartphone con noi. Quel calore continuo può letteralmente bruciare la batteria.

Come evitare che lo smartphone si surriscaldi d’estate

Ci sono delle accortezze da mettere in pratica per evitare il surriscaldamento dello smartphone. Alcune potranno essere logiche e scontate, altre un po’ più intelligenti. Per iniziare, ovviamente, gli esperti consigliano di non esporre il telefono alla luce diretta del sole. Soprattutto, sarebbe opportuno non usarlo al mare e nelle ore centrali della giornata. Inoltre, è meglio scaricare delle app che ci aiutano a monitorare la temperatura del dispositivo, disinstallare quelle applicazioni che non usiamo e che consumano energia e attivare il risparmio energetico. Bisognerebbe anche disattivare le connessioni non necessarie.

Non solo. Molti non lo sanno o non ci pensano, ma in realtà, d’estate, servirebbe togliere la custodia del telefono perché è un accessorio che impedisce al telefono di dissipare il calore. La luminosità dello schermo deve essere al minimo.

Infine, pensiamo anche al caricabatterie. Carica la batteria significa scaldare il telefono, quindi, attenzione a non lasciarlo in carica per troppo tempo e usare sempre il caricabatterie originale. Questo è fatto apposta per quello smartphone ed è funzionale ad esso.

Cosa fare se il telefono si è surriscaldato

Se il danno è già fatto, invece, che cosa si può fare? Occorre rimuovere la custodia, spegnerlo e metterlo in un posto ventilato e fresco. Bisogna riaccenderlo solamente quando la temperatura è scesa ed è nella norma.