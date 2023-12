“Ci ha separato in tutto”: Giovanni Terzi e Simona Ventura, il retroscena su Milly Carlucci che nessuno conosceva

Giovanni Terzi e Simona Ventura rivelano il retroscena su Milly Carlucci che nessuno conosceva e che lascia di stucco. Ecco le loro parole.

Si torna ancora una volta a parlare di Simona Ventura e Giovanni Terzi: i due, oltre che essere una coppia molto affiatata, al momento sono ancora concorrenti di Ballando con le stelle, avventura che stanno continuando a fare in coppia rispettivamente con Samuel Peron e Giada Lini.

Proprio nella scorsa puntata sono stati protagonisti di un momento molto romantico, il giornalista ha fatto la proposta di matrimonio alla conduttrice nel corso della diretta di Rai Uno, facendo emozionare non solo la diretta interessata, ma anche il pubblico in studio. Eppure il motivo che li ha recentemente portati al centro dell’attenzione ha a che fare con un dietro le quinte che loro stessi hanno rivelato e che riguarda la padrona di casa del programma, ovvero Milly Carlucci: ecco che cosa hanno ammesso.

Simona Ventura e Giovanni Terzi: “Milly Carlucci è stata bravissima”

La rivelazione della coppia è arrivata qualche tempo fa, nel corso della presentazione della celebre trasmissione a cui hanno preso parte. Ebbene, in particolare, si sono soffermati sul lavoro di Milly Carlucci, che ha cercato di non intaccare le loro vite.

“Questi giorni di prove sono andati bene, anche se ci vediamo pochissimo, questo è l’unico dispiacere. Abbiamo degli orari completamente diversi” ha ammesso Simona Ventura, la quale ha trovato la conferma nelle parole del compagno Giovanni Terzi.

Il giornalista ha ammesso: “Noi pensavamo finalmente di poter fare una cosa insieme veramente, di poter essere 24 ore su 24 a contatto invece la bravissima Milly Carlucci ci ha separato in tutto. Se lei viene al mattino, io vengo di pomeriggio; se io arrivo di pomeriggio lei invece ha le prove la mattina”.

Insomma una soluzione che la padrona di casa ha trovato forse per fare in modo che la coppia non sia sempre in stretto contatto e possa lavorare in santa pace con il proprio maestro, senza avere alcun tipo di distrazione, e anche per permettere ai due di non vedersi sempre e di potersi raccontare la sera quanto accaduto in sala prove. Detto questo, il conto alla rovescia per la finale è sempre più vicino. Chissà se entrambi riusciranno ad accedervi: per scoprirlo non resta che aspettare.