Bucce di arance e limoni | Non buttarle più: non puoi credere a quello che ti serviranno

Vi sveleremo come utilizzare le bucce di arance e limoni. Rimarrete stupiti e non potrete più farne a meno.

Avete mai pensato che gli scarti della frutta potrebbero essere riutilizzati piuttosto che buttati?

Stop allo spreco è l’obiettivo da porsi se si intende risparmiare in questo periodo economicamente difficile. Il costo della vita è aumentato a dismisura e i risparmi degli italiani sono messi duramente a rischio. Bisogna pianificare le spese, gestire sapientemente le entrate e riuscire ad evitare le uscite superflue almeno fino a che la situazione non migliorerà.

Si tratta di seguire strategie di risparmio quando si va a fare la spesa alimentare. Di cercare di ridurre i consumi di luce e gas per evitare bollette scottanti. Preferire una passeggiata piuttosto che prendere l’auto per un breve tragitto e consumare carburante. E poi vanno evitati gli sprechi.

Quando si comprano limoni e arance si paga tutto il frutto, non solo la polpa anche la buccia. Perché gettarla? Le bucce si possono riutilizzare in cucina per decorare e insaporire le pietanze o creare detersivi per i piatti. Sono utili anche per le pulizie del camino di casa, per eliminare la ruggine dagli oggetti e per togliere le macchie scure dalle posate. Tanti scopi diversi, dunque, ma noi oggi scopriremo il riutilizzo per profumare casa.

Bucce di limoni e arance per profumare la casa

Le scorze di arance e limoni possono essere riutilizzate per profumare casa in modo naturale ed economico. Ci sono diverse strategie da conoscere. La prima prevede l’accostamento delle bucce di limoni e mandarini a fiori come la lavanda oppure a spezie come cannella e fiori di garofano. Si possono così creare dei pout pourri da posizionare in punti strategici della casa o nei cassetti.

Basterà inserire pezzetti di bucce di arance e limoni, invece, in sacchettini di cotone per tenere lontane le tarme dai vestiti. Per profumare il camino, invece, sarà sufficiente utilizzare le bucce degli agrumi essiccate per accendere il fuoco. La casa sarà più profumata, poi, se per lavare il pavimento si aggiungerà al consueto detersivo la buccia del limone o arancia. Provate a prendere una bacinella con acqua calda e immergervi le scorze per almeno trenta minuti. Il profumo si sentirà per tutta casa.

In ultimo suggeriamo di far bollire le bucce in acqua per qualche minuto con ingredienti quali rosmarino, estratto di vaniglia o una fragranza preferita. Si creerà uno spray deodorante naturale che profumerà ogni ambiente.