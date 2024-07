Brutte notizie per 3 segni zodiacali cinesi che potrebbero ritrovarsi presto single. Attenzione da oggi in poi!

Non sempre l’oroscopo può essere positivo, infatti, ecco brutte notizie per 3 segni zodiacali cinesi che potrebbero ritrovarsi presto a prendere delle decisioni importanti e definitive in ambito amoroso.

L’oroscopo ci indica la via durante le nostre giornate. Infatti, l’astrologia prevede che il movimento degli astri possa influenzare il nostro prossimo futuro e porre le condizioni favorevoli o contrarie. Oltre all’oroscopo occidentale, che conosciamo meglio, c’è anche la tradizione orientale ed è proprio su questa che ci concentreremo oggi. Brutte notizie per 3 segni zodiacali cinesi che non hanno un quadro astrologico positivo per quanto riguarda l’amore. Vediamo tutti i dettagli di quello che potrebbe accadere in questo periodo e chi sono i segni sfortunati.

Brutte notizie per 3 segni zodiacali cinesi: Cavallo

Uno dei segni che in questo periodo è sfortunato in amore è quello cinese del Cavallo (anni di nascita 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014). Il Cavallo è noto per la sua grande passionalità, però ama molto anche la sua libertà e questo potrebbe creare problemi in una relazione che vorrebbe essere stabile. Questo segno potrebbe sentirsi un po’ in gabbia ultimamente e voler evadere ponendo fine alla sua relazione d’amore.

Tigre

La Tigre (nati nel 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010), secondo l’oroscopo cinese, è un segno molto indipendente e forte. Tiene molto alla sua libertà e alla sua individualità. È una personalità del tutto dominante e questo non sempre va d’accordo con una relazione amorosa in cui deve esserci compromesso ed equilibrio tra le due parti. Se nella sua relazione, il segno della Tigre non vede di poter avere il suo giusto spazio personale, potrebbe decidere di mettere fine al rapporto.

Coniglio

I nati nel 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 appartengono al segno del Coniglio secondo la tradizione cinese. Queste persone sono estremamente sensibili e potrebbero non ricevere, in questo periodo, la comprensione adeguata dal partner. Questo quadro astrologico non fa bene al Coniglio, che si ritirerà nel suo luogo sicuro, portando ad allontanarsi del tutto da chi gli sta vicino. La separazione definitiva potrebbe essere una conseguenza.

Cavallo, Tigre e Coniglio non hanno davanti a sé un quadro astrologico positivo per quanto riguarda l’amore. Le condizioni del periodo e il loro carattere li porteranno a grandi difficoltà. Riusciranno a superarle oppure non si potrà fare nulla a riguardo?