Belen Rodriguez ha detto basta! La conduttrice toglie tutto: ecco come sta senza

Belen Rodriguez ha cambiato davvero tutto e ha finalmente detto basta: ecco come si è presentata ai suoi fan sui social

Una delle showgirl che hanno lasciato spesso senza parole il pubblico italiano per la sua bellezza e la sua estrema competenza è proprio lei, Belen Rodriguez. Nel corso della sua carriera ha condotto diversi programmi televisivi oltre svolgere la sua attività primaria da modella. Dopo un periodo davvero buio, Belen ha deciso di dire definitivamente basta: ecco cosa ha mostrato sui social.

La bellezza di Belen Rodriguez è davvero incredibile e questo l’ha aiutata moltissimo. Giovanissima, infatti, ha sempre svolto l’attività di modella in Argentina (Paese in cui è nata), Miami e Los Angeles. Successivamente, la donna decide di trasferirsi a Milano e comincia a farsi conoscere in alcuni programmi televisivi privati fino ad arrivare, nel 2004, al noto reality L’Isola dei famosi dove si classifica al secondo posto dopo Vladimir Luxuria.

Belen ha condotto diversi programmi televisivi di successo come Colorado, Pequenos gigantes, Tu si que vales e Le Iene e non solo; ha anche dimostrato di essere una brava attrice in Se sei così ti dico sì e in una puntata di Don Matteo.

Circa la vita sentimentale, la giovane ha avuto diverse relazioni con molti personaggi dello spettacolo e dello sport come Andrea Iannone, Marco Boriello, Antonino Spinalbese e Stefano De Martino con cui, nonostante alti e bassi, ci ha riprovato senza successo. Oggi, Belen ha vissuto un periodo brusco della sua vita per la separazione da De Martino e ha ritrovato l’amore con Elio Lorenzoni.

Belen Rodriguez ha detto basta: un cambiamento radicale

La showgirl si è lasciata andare ad un cambiamento radicale che ha lasciato tutti senza parole. La donna, molto attiva sui social, lo ha voluto condividere con i suoi fan attenti alla sua quotidianità, al suo benessere fisico e alla sua voglia di fare.

Dopo i cambiamenti dal punto di vista sentimentale, Belen Rodriguez ha deciso di dire addio alle sue amabili extension.

È tornata a prendersi cura di sé dal suo parrucchiere di fiducia, Norino esperto in extension ma ha deciso di rinunciarvi.

Belen con o senza extension è sempre un passo avanti a tutte le sue colleghe: bella, intelligente e amabile dai suoi milioni di fan.