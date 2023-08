Auto: fai subito questi controlli o rischi davvero grosso | In un momento risparmi un mare di soldi

Ecco i controlli che andrebbero fatti prima di partire per le vacanze. Solo così puoi essere sicuro di viaggiare in piena sicurezza!

Ti stai mettendo comodo in macchina per affrontare un lungo viaggio? Prima di partire è opportuno attuare dei controlli per evitare problemi durante il tragitto.

Ciò ti permetterà di affrontare le migliori dei modi il viaggio e di goderti a pieno Le vacanze senza doverti preoccupare dell’eventuale tenuta della tua automobile.

Dunque, andiamo ad elencare i controlli più importanti che si dovrebbero attuare prima di salire a bordo della nostra macchina è partire per le vacanze.

Ecco i controlli più importanti ed essenziali da fare prima di partire per le vacanze con l’automobile

Per prima cosa è importantissimo controllare il livello dei liquidi. L’olio dei freni e l’olio dell’impianto di raffreddamento sono i più importanti, ma anche il livello dell’acqua dei tergicristalli dovrebbe essere controllato in maniera certosina.

Successivamente controllate anche la pressione degli pneumatici. Il livello sul quale dovrebbe assestarsi tra i i 2.5 e i 3 bar. Ovviamente per essere più sicuri controllate sul libretto delle istruzioni della vostra automobile per capire il livello minimo per viaggiare in completa sicurezza. Controllate lo stato della ruota di scorta o se il kit d’emergenza in caso di foratura abbia tutto l’occorrente necessario.

Inoltre andrebbero controllate anche le luci, tutte indistintamente. Quindi assicuratevi che le luci di posizione, gli abbaglianti, gli anabbaglianti e le frecce funzionino correttamente. Ricordatevi che in autostrada e nelle strade ad alta velocità è obbligatorio tenere sempre le luci di posizione e gli anabbaglianti accesi anche di giorno.

Prima di partire controllate anche l’impianto di condizionamento visto che potrà tornarvi utile nel caso in cui mi ritrovaste a passare tantissimo tempo in coda. E’ importante anche controllare il peso di bagagli che intendiamo inserire nel cofano per non avere problemi durante la marcia.

Nel caso voleste mettere qualcosa sul portapacchi sul tetto della macchina, fissate bene gli oggetti. Ricordatevi, infine, di controllare se in macchina è presente il vigile ad alta visibilità e il triangolo da utilizzare nel caso in cui vi ritrovaste a scendere in strada per un guasto improvviso all’automobile.