Anticipazioni Terra Amara 23-28 luglio: Zuleyha vuole ucciderla!

Terra Amara: tutte le anticipazioni sulla soap opera turca. Ecco quello che succederà nelle prossime puntate.

Continua il grandissimo successo di Terra Amara, che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 14:10 circa. Sono arrivate le anticipazioni della soap opera e quello che succederà ai nostri beniamini ci lascerà senza parole. Una delle protagoniste assolute è Zuleyha.

Diversi colpi scena succederanno a Cukurova, dove Yilmaz sospetta di Hunkar: è convinto che la donna abbia parlato con Demir della fuga che stavano progettando in Germania lui e la sua amata, Zuleyha. Per questo motivo succede di tutto: Yilmaz porterà Hunkar via dalla sua villa e la porterà in un capanno, dove le punterà una pistola contro. La donna cercherà di convincere Yilmaz della sua innocenza, del fatto, quindi, che non ha rivelato a nessuno quello che sarebbe successo. Ma quest’ultimo non le crederà.

Quello che succederà dopo è davvero incredibile: Yilmaz Yilmaz rinchiuderà Hunkar all’interno del capanno al quale darà fuoco. La donna è ormai disperata e pensa che non ci sia più nulla da fare. Ma solo all’ultimo, sentendo le grida della donna, Yilmaz sarà preso dai sensi di colpa e la libererà.

Terra Amara anticipazioni: cosa succederà a Hunkar?

I problemi per Hunkar non sono finiti però. Infatti, dovrà affrontare non solo la furia di Yilmaz, ma anche quella di Zuleyha, dal momento che non sono riusciti a partire. Non fa in tempo a tornare in villa, che subito avrà una discussione con la nuora, che si troverà a fare un gesto del tutto inaspettato.

Zuleyha rivelerà a sua suocera che ha commesso un errore a non fidarsi di lei, subito dopo aver preso un coltello da cucina. Anche questa volta, la signora Hunkar cercherà in tutti i modi di spiegare che in realtà lei non ha riferito a nessuno cosa avrebbero voluto fare, ma le sue parole non verranno ascoltate neanche questa volta.

Solo l’arrivo di Sevda salverà Hunkar: infatti, Zuleyha era pronta a toglierle la vita con le sue mani. Sevda rivelerà chi ha parlato dei loro piani a Demir e si tratta di Sermin. Solo a questo punto, la nuora fa un passo in dietro e chiede scusa a sua suocera che non può fare altro che ringraziare la sua acerrima nemica per averle salvato la vita.

Per sapere cosa succederà nelle prossime puntate, non perdetevi i nuovi episodi di Terra Amara che andranno in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 14:10 circa.