Andrea Delogu incantevole al Festival di Venezia: “Sensuale e raffinata”

Incantevole e super sensuale Andrea Delogu al Festival del cinema di Venezia lascia tutti senza fiato con il suo look pazzesco, è meravigliosa.

Andrea Delogu con la sua straordinaria bellezza e la sua sensualità da vendere riesce sempre a catturare piacevolmente l’attenzione di tutti coloro che la seguono e la amano. Sul piccolo schermo è molto amata e apprezzata e lo è anche sui social, i suoi post conquistano sempre moltissimi like e apprezzamenti, i fan la adorano.

Grazie alle sue incredibili abilità si è conquistata sempre più spazio nel mondo dello spettacolo, oltre ad essere una bravissima conduttrice televisiva e radiofonica è anche un’attrice, cantante e scrittrice. A far impazzire i suoi tantissimi fan però non è solo il talento ma anche la sua bellezza mozzafiato, il tempo per lei sembra essersi fermato. All’età di 41 anni è più seducente e incantevole che mai, davanti alle sue forme stupende e al suo fascino i fan vanno totalmente fuori di testa.

Spesso è finita al centro del gossip per via della sua vita sentimentale, per molto tempo si è parlato di un presunto flirt con Stefano De Martino, i due hanno però chiarito più volte di essere solo buoni amici. Da qualche anno Andrea Delogu è legata sentimentalmente a Luigi Bruno, il modello è più piccolo di lei di ben sedici anni. Tante sono state le critiche all’inizio per la differenza d’età, lei però ha imparato a non dare più importanza a ciò che dicono gli altri.

Andrea Delogu a Venezia è uno schianto, look stupendo e sensualità alle stelle

La bellissima conduttrice come molti altri personaggi noti del mondo dello spettacolo si è recata a Venezia per il Festival del cinema. Lei era lì con il cortometraggio A voce nuda, disponibile online e su Raiplay.

Sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono a Venezia, nella didascalia scrive: “La strega cattiva con il cuore di panna.” In posa Andrea Delogu guarda la fotocamera con uno sguardo davvero travolgente e ammaliante che ha steso chiunque. L’elegante abito che indossa le lascia la schiena scoperta, il look è molto sensuale e raffinato.

Il vestito che indossa mette bene in risalto la sua fantastica forma fisica, sopra ha una morbida scollatura che rischia di mostrare fin troppo. Sempre stupenda e incredibilmente sensuale anche stavolta ha lasciato tutti a bocca aperta, Andrea Delogu è bella da svenire.