Allarme make up pericolosi per gli occhi: il doppio rischio e quali evitare secondo i medici

Alcuni make up potrebbero essere un pericolo per gli occhi e non solo: ecco cosa sarebbe meglio evitare e perché

Basta una passata di matita nera sugli occhi per vedersi meglio. E’ innegabile che il trucco anche quando poco e leggero ci valorizza, sottolineando i nostri punti di forza e aiutandoci a nascondere quelli deboli. Il make-up è qualcosa che tutte le donne, o perlomeno quasi tutte, quindi amano. È in grado di sistemarci, anche quando non ci vediamo proprio al massimo della nostra forma.

Non si tratta solamente di uno “strumento” estetico, in verità. Dietro al trucco, c’è molto di più. Si tratta di un vero e proprio simbolo, che ha una valenza anche dal punto di vista psicologico. È un gesto che significa prendersi cura di sé e voler presentare se stessi al meglio, non solamente verso gli altri, ma anche verso noi stesse. Se si pensa, in effetti, al periodo di chiusura forzata, dovuto al Covid, in tante hanno continuato a truccarsi per preservare questa forma di normalità.

Un gesto che può davvero svoltare la nostra giornata e migliorarla. Un gesto, al contempo, che è in grado di migliorare la nostra autostima. Ma si deve fare attenzione, perché il trucco, a volte, può anche risultare pericoloso e provocarci dei danni. Vi sono dei trucchi occhi a cui prestare assolutamente attenzione.

Trucchi occhi a cui prestare attenzione: l’allarme dei medici

In particolar modo sarebbe una tipologia di make up occhi, quella che potrebbe causare danni. Si tratta del trucco occhi con glitter.

Questi, infatti, non sono altro che una combinazione di alluminio e plastica, ovvero una microplastica. Quando decidiamo di indossare i glitter, a quanto dicono gli esperti, rischieremmo di procurarci delle lesioni. Si tratta pur sempre di alluminio, in effetti. In particolar modo, si potrebbe anche rischiare di provocare un’irritazione cutanea o ancor peggio, a causa di allergie.

Quando, per di più, si indossano lenti a contatto, il rischio aumenterebbe. Infatti, i pezzettini di glitter potrebbero cadere e causare irritazioni all’occhio o ledere le lenti a contatto. Motivo per il quale si deve sempre essere attenti a scegliere un make up occhi sicuro e certificato. Se si opta per i glitter, questo diventa ancor più fondamentale.

A volte, per applicare i glitter, c’è anche bisogno di una colla o degli adesivi specifici. Anche qui, l’importante è scegliere prodotti che siano contrassegnati come non tossici. Nel caso in cui i pezzetti di glitter vengano a contatto con gli occhi, è fondamentale essere muniti di lacrime artificiali per poterle risciacquare al meglio. È da evitare assolutamente lo strofinare gli occhi e il cercare di toglierli con le mani, perché in questo modo possono provocare ulteriori lesioni. Insomma va bene truccarsi, ma attenzione a quali trucchi si usano!