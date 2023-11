Acqua del rubinetto bianca e ferrosa? Previeni i calcoli con un prodotto economico che trovi su Amazon

Se l’acqua che esce dal rubinetto di casa è bianca e ferrosa potresti risolvere con un prodotto economico, da acquistare su Amazon.

Se dal rubinetto di casa esce acqua sporca può essere un problema legato a diverse ragioni. Quel che è cero è che l’acqua sporca del rubinetto non può essere utilizzata né per cucinare né per lavarsi. Appare evidente che al suo interno ci sono dei residui di ferro o altre sostanze, come lo zolfo. Senza trascurare la possibilità che all’interno dell’acqua che sgorga dai nostri rubinetti ci sia una contaminazione batterica.

Per evitare qualsiasi tipo di rischio per noi stessi e per la nostra famiglia, può essere utile utilizzare un depuratore per acqua domestica: rende salubre e utilizzabile l’acqua che esce dai nostri rubinetti. Prima di scoprire quali sono i migliori depuratori attualmente sul mercato, cerchiamo di capire per quale ragione l’acqua dal rubinetto può uscire bianca o con delle tracce.

L’acqua del rubinetto bianca e ferrosa: non berla, ma acquista questo prodotto

L’acqua del rubinetto può uscire biancastra a causa di problemi di pressione. Quando ciò accade è possibile lasciar decantare brevemente l’acqua del rubinetto, in attesa che le micro bollicine di aria scompaiano.

Se aprendo il rubinetto di casa notiamo delle particelle chiare in sospensione siamo di fronte ad un’acqua ricca di calcare. Di per sé questo tipo di acqua non è particolarmente dannosa, tuttavia potrebbe esserlo per gli elettrodomestici.

Se invece l’acqua che esce dal rubinetto di casa ha un odore di cloro è probabile che questa sostanza sia stata aggiunta a causa del rischio di contaminazioni organiche. Generalmente il cloro è aggiunto dalle ditte che si occupano delle riparazioni sulle tubature dell’acquedotto. Anche in questo caso è sufficiente lasciar scorrere l’acqua per risolvere il problema.

La maggior parte delle contaminazioni relative all’acqua che esce dai rubinetti di casa ha a che fare con i lavori sulle tubature dell’acquedotto. In questi casi infatti può accadere che dei residui di sabbia entrino all’interno delle tubature ad arrivare a casa nostra. Questo è un altro problema che può capitare, ovvero la presenza di residui sabbiosi acqua domestica.

Per evitare tutti questi inconvenienti puoi utilizzare un filtro dell’acqua. Su Amazon esistono diverse tipologie di filtri per acqua, alcuni più costosi di altri. Ma per avere un’acqua pura non necessario spendere un capitale.

Tra i prodotti con quattro o più stelle assegnate dai consumatori segnaliamo: Il filtro Vortopt un depuratore di acqua del rubinetto cucina che è in grado di ridurre i residui di sabbia, di piombo, cloro e cattivo gusto. Si tratta di un prodotto facile da installare che prevede un esborso di soli €35.

In alternativa c’è il sistema filtrante dell’acqua prodotto dalla BRITA. Questo articolo è in grado di eliminare i batteri presenti nell’acqua al 99,99% migliorare il gusto della stessa. In questo caso il costo da affrontare è di 64,68 euro.