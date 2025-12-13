A Natale il salmone affumicato non può mancare, solo con questo vai sul sicuro: è il migliore secondo il Gambero Rosso

Sulle tavole delle feste il salmone affumicato non può proprio mancare. Vediamo qual è il migliore secondo gli esperti del Gambero Rosso.

Sicuramente fa molto anni ’80 ma, sotto sotto, gli anni ’80 li rimpiangiamo un po’ tutti: allegria e spensieratezza come se non ci fosse un domani. E ai piatti gourmet si preferiva un bel piatto di tortellini con la panna anche a mezzanotte. Gli anni ’80, insomma, non sono mai passati del tutto.

E a tavola questa influenza “vintage” si avverte soprattutto durante i periodi delle feste. Insomma vuoi forse iniziare il cenone della Vigilia senza una bella insalata russa o senza delle tartine con il salmone affumicato? E c’è chi poi prosegue anche con penne alla panna e salmone. Del resto alla Vigilia la tradizione vuole che si porti il pesce in tavola.

Il salmone affumicato è un alimento che potremmo definire quasi indispensabile sulle tavole delle feste. Ad eccezione, naturalmente, di chi ha optato per una dieta vegetariana o vegana, tutti gli altri lo mangiano ed è pure uno dei pochi pesci che piacciono anche ai bambini. Ma quale scegliere? Tra gli scaffali dei supermercati la scelta è vasta. Per non sbagliare, vediamo qual è il migliore secondo gli esperti del Gambero Rosso.

Salmone affumicato: il Gambero Rosso premia lui

Il salmone affumicato non è sicuramente un pesce a chilometro zero ma è uno dei pochi pesci che mettono d’accordo tutti a tavola. Inoltre è molto versatile: perfetto come antipasto in purezza o sopra delle tartine ma ottimo anche per dare sapore ad una semplice pasta. La scelta nei supermercati ormai è davvero molto vasta. Quale scegliere per essere sicuri di portare in tavola un prodotto di qualità?

Per evitare di fare brutta figura con gli ospiti o di mangiare un prodotto di scarsa qualità, meglio affidarsi a chi se ne intende: gli esperti del Gambero Rosso. Sono stati presi in esame ben 54 marche di salmone affumicato: 48 da allevamento e 6 selvaggi. Sono stati fatti assaggiare “alla cieca” ad un panel di esperti composti da chef, esperti del settore ittico e giornalisti enogastronomici. E’ stato valutato solo il gusto e non anche valori nutrizionali piuttosto che zona di provenienza o tipo di allevamento.

Basandosi, dunque, unicamente sul gusto, gli esperti hanno valutato come migliore il filetto di salmone affumicato Esselunga Top. Si tratta di un salmone norvegese da allevamento il quale è stato premiato per l’ottimo equilibrio tra i sapori e per la consistenza soda della carne. Inoltre ha anche un ottimo rapporto tra qualità e prezzo: solo 6,40 euro per 100 grammi. Tra i salmoni selvaggi, invece, il migliore è risultato quello di Consilia. Si tratta di un salmone dell’Alaska affumicato con fumo di legno di faggio e sale e certificato MSC.