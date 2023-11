8 segni che stai con un manipolatore esperto e nemmeno te ne accorgi

Scopri come capire se stai con la persona giusta o se si tratta di un vero e proprio manipolatore.

Spesso capita di vivere una relazione apparentemente perfetta ma nella quale ci si sente a disagio o ben lontani dall’essere se stessi.

Ciò può dipendere dall’altra persona e dal suo essere in grado di manipolarti senza che te ne accorgi. Una situazione che lascia sempre una scia di amarezza e che pertanto sarebbe meglio imparare a riconoscere finché sei in tempo per agire e cambiare le cose o il partner stesso.

Come capire se il tuo lui è un manipolatore

Stare con una persona che cerca sempre di manipolarti per far andare la relazione come meglio crede non è affatto piacevole e in alcuni casi può portare all’infelicità. Quando ciò accade quasi ci si sente in colpa perché non si trovano appigli per dare la colpa al partner. Eppure, la sua colpa è appunto quella di gestire l’andamento delle cose a suo piacimento. Se hai il dubbio che anche nella tua storia ci sia una situazione simile, questi sono i segnali che dovresti imparare a riconoscere.

Cerca di sminuire ciò che ti piace

Avere interessi in comune è bello ma anche mantenere una propria individualità è importante. Se la tua metà continua a minare le cose che ti piacciono, sta sicuramente cercando di farti cedere e di allontanarti da ciò che ami.

Ti dice sempre come fare le cose

Aiutare di tanto in tanto è giusto ma se continua a ripeterti come fare le cose, cercando di farti acquisire i suoi modi di agire, di sicuro c’è una sorta di manipolazione in atto.

Aggrava ogni problema

I problemi arrivano, si affrontano e si dimenticano. Se il tuo lui sembra voler caricare sempre la dose e se lo fa portandoti a sentirti in colpa c’è sicuramente qualcosa da rivedere.

Si finge dispiaciuto ma ripete sempre gli stessi errori

Sbagliare una volta ci sta ma se commette sempre gli stessi errori fingendosi sempre sorpreso di aver agito ferendoti o dandoti fastidio, sta solo mettendo in atto una tattica poco piacevole.

Cerca di allontanarti dagli altri

Volerti solo per se può avere un senso ma ciò non significa allontanarti da amici e parenti. Questa è una mossa sempre sbagliata e che dovrebbe suonare come un campanello d’allarme.

Blocca ogni tua forma di indipendenza

Se cerca di renderti dipendente da lui, sta sicuramente cercando di manipolare sia te che la relazione e ciò è decisamente sbagliato.

Fa complimenti che nascondono accuse

Se anche i complimenti che ti fa hanno un sapore dolce amaro e sembrano celare delle accuse, allora ti sta sicuramente manipolando e dovresti intervenire il prima possibile.

Ti dice cosa fare in modo subdolo

Spesso chi manipola è in grado di farlo bene. Così non capiterà mai che il partner di tica cosa fare perché farà passare sempre tutto come una richiesta. Una di quelle, però, a cui non saprai dire di no.

Questi otto segnali sono in grado di farti capire se il tuo lui è un manipolatore esperto o meno. E ciò dovrebbe aiutarti sia a riprendere in mano la relazione che a metterla in pausa per capire se è quel che desideri davvero.