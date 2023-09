6 segni che cerchi una relazione che non può esistere (e ti stai facendo del male)

Ecco i segnali che ti stanno avvertendo che stai avendo una relazione tossica per la tua esistenza. Fai molta attenzione e dai una sterzata alla tua vita!

Se stai attraversando un momento complicato nella tua relazione sentimentale, leggi questo articolo per capire e comprendere come uscirne. Capita di ritrovarsi bloccati in una relazione in cui, nel corso nel tempo, abbiamo investito tantissimo.

Più il tempo passa, maggiore è la difficoltà a uscire da questa situazione, ecco perché potresti iniziare a dare più importanza a dei segnali che, inevitabilmente, si vengono a creare nel momento in cui si è alle prese con una relazione tossica.

Ecco i segni che ci indicano che stiamo attraversando un momento delicato nella nostra relazione sentimentale

Se durante le tue giornate pensi costantemente come potrebbero essere le cose in futuro invece di goderti il presente, vuol dire che stai attraversando un momento complicato nella tua relazione. Spesso questi tipi di pensieri vengono affiancati ad altri in cui si cerca di cambiare il proprio partner o di plasmarlo in base a un’idea specifica di una relazione ideale che si ha in testa.

Se pensi di continuo al passato e ai primi momenti della relazione, vuol dire sei rimasto fermo a qualcosa che adesso non esiste. Dobbiamo metterci in testa che nella vita le cose cambiano e dobbiamo fare in modo che i vari cambiamenti siano positivi.

Se sei consapevole che atteggiamenti del tuo partner o dinamiche relative alla tua relazione siano sbagliate ma fai di tutto per giustificarle, vuol dire che la tua relazione è tutt’altro che sana.

Se assumi un atteggiamento difensivo nel momento in cui un tuo familiare o un amico prova a parlarti della tua relazione, vuol dire che fai di tutto per nascondere e sotterrare i problemi che affliggono la tua sfera sentimentale.

Sei spesso infelice e tendi a sottovalutare i tuoi pensieri più intimi, i quali cercano di spiegarti che stai vivendo una relazione infelice. Se questo ti capita più volte nel giro di pochi giorni, vuol dire che dovresti fare qualcosa per cambiare la situazione.

Stai vivendo una relazione sbagliata se stai dando il 100% per cercare cambiare le cose, per cercare di venire incontro al tuo partner ma dall’altra parte non riscontri il medesimo atteggiamento.