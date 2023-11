Robert De Niro finisce in tribunale: di cosa è accusato il grande attore

Proprio mentre sbarca al cinema con “Killers of the Flower Moon”, Robert De Niro dovrà ora difendersi in tribunale da pesanti accuse

Uno dei più grandi attori di tutti i tempi. Un fuoriclasse del cinema, che ci ha regalato ruoli straordinari e interpretazioni iconiche. Proprio mentre esce nelle sale (ed è già un grande successo) “Killers of the Flower Moon”, in cui è accanto a Leonardo DiCaprio ed è diretto, ancora una volta, da Martin Scorsese, per Robert De Niro arrivano guai molto seri. Il popolare attore dovrà comparire in tribunale per rispondere di queste accuse.

Nato il 17 agosto 1943 a New York, De Niro è cresciuto nella Grande Mela e ha lasciato un’impronta indelebile nell’industria cinematografica con ruoli straordinari fin dagli anni ’70. Come accennato, è stato l’incontro con il regista Martin Scorsese a segnare l’inizio di una collaborazione artistica leggendaria. Il film “Mean Streets” (1973) è solo l’inizio di una serie straordinaria successi tra cui “Taxi Driver” (1976) e “Toro scatenato” (1980), per il quale De Niro ha vinto l’Oscar come Miglior Attore.

La carriera di De Niro è caratterizzata da una straordinaria versatilità. Ha interpretato personaggi di ogni genere, come quello del giovane Vito Corleone ne “Il padrino parte seconda” (1974), che gli valse il primo Oscar. Ma non si contano i successi di De Niro: da “Il cacciatore” (1978) a “Quei Bravi Ragazzi” (1990), passando per “Il Promontorio della Paura” (1991), “Casinò” (1995). Recentemente una piccola, ma significativa, parte in “Joker” e ora un ruolo primario in “Killers of the Flower Moon”. Ma anche guai giudiziari.

Robert De Niro in tribunale: le accuse

L’attore è finito a processo contro la sua ex assistente, Graham Chase Robinson, oggi 41enne, che ha lavorato al suo fianco per 11 anni, dal 2008 al 2019, per essere precisi. Molto particolari le accuse ricevute da De Niro che, ovviamente, ha bollato tutto come “sciocchezze”.

La donna lo ha accusato di discriminazioni di genere, di aver fatto “battute sessiste in sua presenza” e di averle incaricato molte volte di “grattargli la schiena”. La donna chiede ora 12 milioni di dollari per aver subito “danni emotivi e alla sua reputazione”. Stando alle accuse, la donna sarebbe dovuta essere reperibile ad ogni ora del giorno, avrebbe dovuto tenerlo informato sui suoi spostamenti, anche in quelli del fine settimana.

Come detto, Robert De Niro respinge le accuse al mittente, a cominciare da questo presunto pressing. Secondo l’attore, Robinson sarebbe stata contattata solo in orari consoni. “Non è una donna indifesa” fa sapere l’entourage di De Niro, riferendosi all’ex segretaria. Ma a difendersi, ora, dovrà essere l’attore. E questa volta non è un film.