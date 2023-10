Miriam Leone svela la sua beauty routine mattutina: i segreti di bellazza dell’attrice

Miriam Leone in dolce attesa svela come avere una pelle perfetta in gravidanza. Ecco la beauty routine perfetta per chi sarà mamma.

Miriam Leone diventerà mamma per la prima volta ed è entrata al quinto mese. La gravidanza l’ha resa ancora più bella, con un fisico più morbido. L’attrice italiana ha dimostrato che si può diventare mamme a qualsiasi età. Infatti, l’artista ha 38 anni e desiderava tantissimo diventare madre, ma, a causa degli impegni professionali ha dovuto attendere. Anche suo marito Paolo Carollo è molto emozionato.

L’attrice ha ribadito che il figlio è stato cercato dalla coppia e di non aver fatto il test di gravidanza perché si aspettava di essere in dolce attesa. L’attrice ha rivelato, inoltre, che la maternità non è un obbligo ma una scelta personale per una donna e che nel 2021 non si può pensare che sia il nostro ruolo, additando quelle che non vogliono figli. Lei stessa ha affermato che il primo figlio arriverà a 38 anni perché prima non si sentiva pronta.

Miriam Leone e la cura della pelle durante la gravidanza: i segreti dell’attrice

La gravidanza è un periodo bellissimo ma mette a dura prova il corpo di una donna. Tantissime donne non accettano i loro cambiamenti della pelle, delle misure e vogliono sentirsi sempre al top. Ma Miriam Leone come fa ad essere sempre così radiosa? Si sà che la pelle è il primo organo a risentire della gravidanza, a causa del bombardamento ormonale che sconvolge il corpo della futura mamma.

L’attrice ed ex Miss Italia ha svelato un segreto che le consente di avere sempre un viso luminoso e sgonfio durante la gravidanza. Miriam Leone nella sua pagina social ha rilasciato un video in cui spiega come prendersi cura quotidianamente della pelle, soprattutto durante la gravidanza. L’attrice siciliana usa i prodotti della Làvika, che sono stati creati proprio dalla Leone e consentono di effettuare una skincare completa.

I prodotti creati appositamente da Miriam Leone consistono in una detersione con sorbetto, 5 gocce di Essenza (un siero della Làvika), due gocce di Siero Virtuoso, 3 gocce di Elisir e 2 pump e mezzo di Crema. L’attrice ed ex Miss ha spiegato in un video come utilizzare i suoi prodotti e tantissime fan hanno chiesto dei consigli su dove acquistarli. Altre li hanno già provati e assicurano che si tratta di prodotti molto buoni e non tanto cari, che aiutano tutte le donne ad avere un viso luminoso.