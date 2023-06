In Silenzio, chi è Cristina Kovani: dopo Netflix, l’attrice conquista anche i social

In Silenzio è una delle serie tv del momento di Netflix. Ecco chi è la splendida Cristina Kovani che ha conquistato i social.

In Silenzio è uno show che ha catturato l’attenzione degli utenti di Netflix. Il merito è anche del formidabile cast tra cui spicca Cristina Kovani. Ma chi è questa bellissima interprete? Ecco tutti i dettagli su di lei.

In Silenzio racconta la storia di Sergio Ciscar, un giovane con il volto di Arón Piper, che viene rilasciato dopo aver scontato sei anni di galera per aver ucciso i genitori lanciandoli giù dal balcone quando era minorenne. Sergio si è sempre rifiutato di spiegarsi con chiunque e mantiene il riserbo anche una volta in libertà.

L’ex carcerato però non sa che la psichiatra Ana e la sua squadra lo tengono d’occhio per valutarne la pericolosità. Questo è un thriller psicologico capace di tenere incollati tra suspence e abili colpi di scena moltissimi spettatori che lo acclamano. Ma chi è Cristina Kovani e che ruolo ha esattamente? Ecco tutti i particolari.

In Silenzio: l’attrice spacca su Instagram

Cristina Kovani, classe 2001, è un’attrice di origine spagnola che si sta affermando nel panorama del mondo dello spettacolo. La sua passione per la recitazione è sbocciata quando era ancora una bambina e la giovane interprete ha lavorato duramente, studiando e formandosi per realizzare i suoi sogni.

Nella fortunata serie tv In Silenzio interpreta Marta, una ragazza con cui il protagonista si è messo in contatto durante il periodo trascorso in prigione. Il personaggio interpretato dalla Kovani soffre di ibristofilia, cioè un’attrazione per i criminali come Sergio. A ogni modo la giovane viene arruolata dalla psichiatra Ana per aiutarla a far aprire il ragazzo.

La talentuosa interprete ha fatto il suo debutto in un’altra serie tv di Netflix intitolata: Una vita da riavvolgere. Ha poi proseguito sempre con una fiction: La caccia. Monteperdido, tratta da un celebre romanzo e incentrata sul caso irrisolto di due ragazze scomparse cinque anni prima. Quando una di loro riappare si riaprono le indagini.

Anche su Instagram fa strage di cuori dal momento che il suo ricco profilo ha quasi 30 mila follower. Sui social la vip pubblica scatti della sua vita privata, degli eventi a cui partecipa, del suo lavoro e i suoi ammiratori mostrano di apprezzare sempre i suoi aggiornamenti. La sua bravura è palese e si spera di poterla vedere presto in altre produzioni.