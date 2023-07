Film di Barbie e Oppenheimer usati dagli hacker per rubarti tutto: ora è allarme

Il film più attesi dell’anno, Barbie e Oppenheimer, vengono utilizzati dagli hacker come “Cavallo di Troia” per rubarti tutto.

Probabilmente nell’epoca moderna non si è abbastanza saggi per rendersi conto che l’attesa del piacere è essa stessa il piacere. In una società iper consumistica si tende a consumare tutto ciò che ci diletta e andare oltre, senza nemmeno soffermarsi a pensare a quali sensazioni ci abbia fornito il diletto di cui abbiamo usufruito.

Questa cultura dell’hype fagocita il settore dell’intrattenimento, generando costante attesa e disillusione. Non basta più ottenere ciò che si è desiderato per tempo, ma si va sempre alla ricerca di ciò che per il momento non si può avere e si fa di tutto pur di ottenerlo, anche infrangere la legge e mettere a repentaglio la propria sicurezza.

Questo vale soprattutto quando la voglia irrefrenabile di contenuti viene soddisfatta illegalmente sul web. Capita spesso che ci siano main event durante l’anno che catturano l’attenzione di tutti e che spingono alcuni ad usufruirne in maniera non propriamente lecita, magari per mancanza di denaro o semplicemente per abitudine errata.

Allarme Barbie e Oppenheimer: attenzione alle offerte, gli hacker le utilizzano per rubarvi tutto

Per gli appassionati di cinema quest’estate è segnata da due contenuti principali: Barbie di Greta Gerwin e Oppenheimer di Christopher Nolan. I due film escono quasi in contemporanea e praticamente tutto il mondo vuole vedere o l’uno o l’altro. Gli hacker sono consapevoli di questo desiderio diffuso e hanno preparato alcune trappole sul web. Due di queste sono state segnalate dagli esperti di sicurezza di Kasperky.

Per quanto riguarda la pellicola su Barbie, i cybercriminali hanno puntato sul merchandising, avviando una campagna di phishing attraverso la quale illudono gli utenti meno scafati che vi sia la possibilità di acquistare delle bambole della Mattel ad un prezzo scontato e molto vantaggioso. Il messaggio contiene il solito link, il quale porta a questa finta pagina web in cui sembra sia possibile acquistare le bambole a prezzo scontato ed in cui viene richiesto di inserire i propri dati.

Ovviamente l’offerta è fasulla e il sito serve solo per trarre in inganno gli utenti interessati e sottrarre loro informazioni utili. Queste possono essere utilizzate per violare degli account in rete, per cercare di svuotare un conto in banca o per essere vendute sul dark web.

La truffa su Oppenheimer non può prevedere il merchandising, dunque si affida alla voglia di vedere il film. In pratica viene offerta la possibilità di vedere il film di Nolan in streaming ad un costo esiguo. Per ottenere lo sconto, però, gli utenti devono fornire le proprie informazioni personali, esponendosi anche in questo caso ai rischi sopra elencati.

Come in tutti i casi di phishing e truffa informatica, la prima protezione è il buon senso. Non lasciatevi allettare da offerte che sembrano troppo vantaggiose e non condividete dati personali su siti che sono di dubbia provenienza.